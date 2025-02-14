Gram Altın Yine Rekor Kırdı
Gram Altın Yine Rekor Kırdı
Dolar bugün de güne hızlı başlarken, Gram altın 3 bin 417 TL ile rekor tazeledi.
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Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor.
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Ons altın, haftanın son işlem gününe 2 bin 930 dolar ile zirve seviyeye yakın başladı. Altının ons fiyatı, salı günü 2 bin 942 dolar ile rekor kırmıştı. Gram altın, 3 bin 417 Türk Lirası ile rekor kırdı. Çeyrek Altın 5 bin 594 Türk Lirası'ndan fiyatlandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergisi politikalarının yarattığı tedirginlik yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmeye devam ediyor.
Gram altın: 3 bin 404 TL
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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