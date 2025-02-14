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Gram Altın Yine Rekor Kırdı

Gram Altın Yine Rekor Kırdı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.02.2025 - 10:37

Dolar bugün de güne hızlı başlarken, Gram altın 3 bin 417 TL ile rekor tazeledi.

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Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor.

Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor.

Ons altın, haftanın son işlem gününe 2 bin 930 dolar ile zirve seviyeye yakın başladı. Altının ons fiyatı, salı günü 2 bin 942 dolar ile rekor kırmıştı. Gram altın, 3 bin 417 Türk Lirası ile rekor kırdı. Çeyrek Altın 5 bin 594 Türk Lirası'ndan fiyatlandı.

Ons altın, haftanın son işlem gününe 2 bin 930 dolar ile zirve seviyeye yakın başladı. Altının ons fiyatı, salı günü 2 bin 942 dolar ile rekor kırmıştı. Gram altın, 3 bin 417 Türk Lirası ile rekor kırdı. Çeyrek Altın 5 bin 594 Türk Lirası'ndan fiyatlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergisi politikalarının yarattığı tedirginlik yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergisi politikalarının yarattığı tedirginlik yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmeye devam ediyor.

Trump'ın küresel bir ticaret savaşı endişelerini körükleyen adımları ons altını yedinci haftalık kazancını elde etmeye yönlendiriyor.

Gram altın: 3 bin 404 TL

Gram altın: 3 bin 404 TL

Çeyrek altın: 5 bin 670 TL  

Cumhuriyet altını: 22 bin 586 TL 

Ons altın: 2 bin 924 dolar

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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