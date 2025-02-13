Ege'deki Depremler Nedeniyle Bir Adada Daha OHAL İlan Edildi
Ege'deki Depremler Nedeniyle Bir Adada Daha OHAL İlan Edildi
Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Yunanistan'ın Santorini ve Yamurgi adalarından sonra Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi.
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Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyos ve Anafiya adalarında eğitime 17 Şubat'a kadar ara verilmişti.
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Yamurgi Adası'nda dün, Santorini Adası'nda geçen hafta olağanüstü hal ilan edilmişti. Bugün de Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildiği duyuruldu.
Ada'daki olağanüstü hal durumu 13 Mart'a kadar sürecek.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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