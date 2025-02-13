AFAD Duyurdu: Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem
AFAD Duyurdu: Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem
Ege Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. Ege Denizi'nde bugün saat 18.40 ve 18.42'de 4,6 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından meydana gelen depremleri duyurdu.
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AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.40 ve 18.42'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremler, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İşte AFAD'ın paylaşımı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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