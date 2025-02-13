Ankara'da Poligonda Ortalık Karıştı: Olay Yerine Keskin Nişancılar Sevk Edildi
Ankara'da Poligonda Ortalık Karıştı: Olay Yerine Keskin Nişancılar Sevk Edildi
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki poligonda, 1 kişi silahla kendini vurmaya kalkıştı. Olay yerine güvenlik güçleri ve keskin nişancılar sevk edildi.
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Olayın gerçekleştiği belirlenen alan güvenlik güçleri tarafından şerit çekilerek çember altına alındı. Şüphelinin ikna edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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