Hakkında Soruşturma Açılmıştı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Halil Konakçı'ya Destek Geldi
Hakkında Soruşturma Açılmıştı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Halil Konakçı'ya Destek Geldi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saral, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hakkında soruşturma başlattığı Vaiz Halil Konakçı'yı yalnız bırakmadı.
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Yaptığı açıklamalarla tepkilerin hedefi olan Vaiz Halil Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma haberini Sakarya bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından duyurmuştu.
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Diyanet'in Konakçı hakkında soruşturma başlatması sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Halil Konakçı'ya destek çıktı.
Sosyal medya hesabından Halil Konakçı'ya destek veren Oktay Saral, "Birileri kırılır, gücenir, kinlenir diye korkmadan cesurca dinin gereklerini söyleyen Halil Konakçı’yı tebrik ediyorum" dedi.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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