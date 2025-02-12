Eğitime Kar Engeli: 12 İlde Okullar Tatil Edildi
Eğitime Kar Engeli: 12 İlde Okullar Tatil Edildi
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Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kar nedeniyle kent genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim- öğretime ara verildiğini açıkladı.
Kırşehir Valiliği ise yarın kent genelinde kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
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Sivas'ta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.
Karaman’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle 13 Şubat 2025 tarihinde eğitime bir gün ara verildi.
Niğde’de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.
Amasya Valiliği, taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Nevşehir Valisi Ali Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre gece başlayacak kar yağışının yarın gün boyu sürmesinin beklendiğini, bu kapsamda eğitim ve öğretime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiğini duyurdu.
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Yozgat Valiliği, kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Konya'da da 6 ilçesinde kar sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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