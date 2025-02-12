Eğitime Kar Engeli: 12 İlde Okullar Tatil Edildi

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili öğrenciler; Mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Lütfen kitap okumayı ve derslerinize çalışmayı ihmal etmeyin. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır” dedi.