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Milletvekili Sosyal Medyadan Duyurdu: Diyanet, Halil Konakçı Hakkında Soruşturma Başlattı

Milletvekili Sosyal Medyadan Duyurdu: Diyanet, Halil Konakçı Hakkında Soruşturma Başlattı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.02.2025 - 19:17

Yaptığı açıklamalarla tepki çeken Vaiz Halil Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı. Soruşturmanın başlatıldığını Sakarya bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından açıkladı.

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Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, Vaiz Halil Konakçı hakkında geçtiğimiz Ocak ayında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve milli değerlerimizi aşağılama' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, Vaiz Halil Konakçı hakkında geçtiğimiz Ocak ayında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve milli değerlerimizi aşağılama' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın başlatıldığını Sakarya bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından açıkladı.

Suç duyurusu sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın başlatıldığını Sakarya bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından açıkladı.

Dikbayır paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dikbayır paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Geçen hafta “Halil Konakçı” isimli şahıs için Diyanet İşleri başkanlığına yazılı şikayette bulunmuştum. Açılan idari soruşturma kapsamında bilgime  başvurmak için Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yrd. Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler. Şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde kendilerine teslim ettim ve gerekli bilgilendirmeyi yaptım.  Konunun takipçisi olacağımı bildirir, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar dilerim.''

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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