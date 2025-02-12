DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’dan Devlet Bahçeli’ye 'Geçmiş Olsun' Telefonu
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’dan Devlet Bahçeli’ye 'Geçmiş Olsun' Telefonu
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, geçtiğimiz hafta kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.
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10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine geçtiğimiz hafta mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Devlet Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak ''geçmiş olsun'' dileklerinde bulundu.
Bakırhan, Bahçeli'ye "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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