Kar Yağışı Uçuş Trafiğini Etkiledi: Uçaklar Piste İnemedi
Kar Yağışı Uçuş Trafiğini Etkiledi: Uçaklar Piste İnemedi
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları uçuş trafiğini olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklar pisti ‘pas’ geçmek zorunda kalarak, uzun süre havada tur attı.
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Kentin bir kısmında lapa lapa kar yağarken, bir kısmında ise sis etkili oldu.
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Meteoroloji'nin uyarıları sonrası yaklaşık yüzde 20 oranında uçuş iptallerinin yaşandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiğinde aksamalar yaşandı.
Havalimanına iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçaklar bir süre havada tur attı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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