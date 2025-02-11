Tek Sitede Toplandı: Vatandaş Market Fiyatlarını Anlık Görebilecek
Tek Sitede Toplandı: Vatandaş Market Fiyatlarını Anlık Görebilecek
Zincir marketlerdeki fiyatlara ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildi. Marketlerdeki tüm fiyatlar tek bir platforma toplandı. Bu sayede vatandaş, market fiyatlarını anlık görebilecek.
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Mobil uygulamanın yolda olduğu açıklanırken, site üzerinde alışveriş yapılmıyor.
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Zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatı tek bir platformda toplandı. Vatandaşlar, "http://marketfiyati.org.tr" üzerinden 50 bin ürünün karşılaştırmasını yapabilecek.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sitenin TÜBİTAK ile ortak geliştirildiğini ve yayında olduğunu açıkladı.
Bakan Kacır, "Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek" diye yazdı. Sitede A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, ve ŞOK Marketler gibi büyük zincir marketlerin fiyatları yer alıyor.
Tüketici bu site üzerinden ürünlerin fiyatların karşılaştırmasını yapabilecek. Seçilen ürünün en uygun fiyatının hangi markette bulunduğu da görüntülenebiliyor. Mobil uygulama için çalışmaların devam ettiği açıklandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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