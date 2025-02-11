ABD'de Son 1 Haftada 3 Uçak Kazası: Pistten Çıkan Jet, Uçağa Çarptı
ABD'de Son 1 Haftada 3 Uçak Kazası: Pistten Çıkan Jet, Uçağa Çarptı
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Böylelikle ABD’de son 1 haftada 3 ölümlü uçak kazası meydana geldi.
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Feci kaza ABD'nin Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'nda meydana geldi. Learjet 35A tipi özel jet, pistten çıkarak park halindeki Gulfstream 200 tipi jete çaptı.
Kaza sonrası basın toplantısı düzenleyen Scottsdale İtfaiye Departmanı Sözcüsü Dave Folio kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Washington D.C.’de 30 Ocak tarihinde bir yolcu uçağı ile ABD ordusuna ait Black Hawk helikopterinin havada çarpışması sonucu 67 kişi, Philadelphia şehrinde 1 Şubat'ta ambulans uçağın düşmesi sonucu 7 kişi ve Alaska'da 7 Şubat'ta küçük bir uçağın düşmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirmişti.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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