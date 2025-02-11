onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Karın Yağmasıyla Kazalar Kaçınılmaz Oldu: Beylikdüzü’nde Bir Araç Direğe Çarparak Durabildi

Karın Yağmasıyla Kazalar Kaçınılmaz Oldu: Beylikdüzü’nde Bir Araç Direğe Çarparak Durabildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.02.2025 - 11:33

İstanbul’da etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Görsel şölenin tadını çıkarmak bir yana ne yazık ki kazalar da peşi sıra geldi. Beylikdüzü’nde yaşanan bir kazaya ait görüntüleri @asayisberkemal34_ adlı sayfa paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kar yağışı esnasında hafif yokuş bir yoldan araçla çıkan iki kişi, en son el frenini çekerek araçtan inmeye karar vermişti.

Kar yağışı esnasında hafif yokuş bir yoldan araçla çıkan iki kişi, en son el frenini çekerek araçtan inmeye karar vermişti.

Ancak onlar indikten sonra araç geri geri kaymaya başladı. Koşarak yetişmek isteseler de araç direğe çarpınca durabildi.

Ancak onlar indikten sonra araç geri geri kaymaya başladı. Koşarak yetişmek isteseler de araç direğe çarpınca durabildi.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın