Karın Yağmasıyla Kazalar Kaçınılmaz Oldu: Beylikdüzü’nde Bir Araç Direğe Çarparak Durabildi
Karın Yağmasıyla Kazalar Kaçınılmaz Oldu: Beylikdüzü’nde Bir Araç Direğe Çarparak Durabildi
İstanbul’da etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Görsel şölenin tadını çıkarmak bir yana ne yazık ki kazalar da peşi sıra geldi. Beylikdüzü’nde yaşanan bir kazaya ait görüntüleri @asayisberkemal34_ adlı sayfa paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kar yağışı esnasında hafif yokuş bir yoldan araçla çıkan iki kişi, en son el frenini çekerek araçtan inmeye karar vermişti.
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Ancak onlar indikten sonra araç geri geri kaymaya başladı. Koşarak yetişmek isteseler de araç direğe çarpınca durabildi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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