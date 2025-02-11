Karın Yağmasıyla Kazalar Kaçınılmaz Oldu: Beylikdüzü’nde Bir Araç Direğe Çarparak Durabildi

İstanbul’da etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Görsel şölenin tadını çıkarmak bir yana ne yazık ki kazalar da peşi sıra geldi. Beylikdüzü’nde yaşanan bir kazaya ait görüntüleri @asayisberkemal34_ adlı sayfa paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.