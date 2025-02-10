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İstanbul’da Olanlar Dikkat Kar Geliyor! AKOM’dan İstanbul İçin Kar Uyarısı

İstanbul’da Olanlar Dikkat Kar Geliyor! AKOM’dan İstanbul İçin Kar Uyarısı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.02.2025 - 11:14

İstanbul'da aralıklarla kar yağışı görülürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yeni bir kar uyarısı geldi. AKOM, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artıracağını belirtti.

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Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor.

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor.

Birçok ilde kar yağışı etkili olurken İstanbul'la ilgili bir uyarı da AKOM'dan geldi.

Birçok ilde kar yağışı etkili olurken İstanbul'la ilgili bir uyarı da AKOM'dan geldi.

Yayımlanan yeni raporda İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yeniden kar yağışı beklendiği belirtilirken, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgası konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yayımlanan yeni raporda İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yeniden kar yağışı beklendiği belirtilirken, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgası konusunda uyarılarda bulunuldu.

AKOM’un tahminlerine göre gün boyunca İstanbul’un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak.

AKOM’un tahminlerine göre gün boyunca İstanbul’un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak.

Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladığı belirtilen açıklamada, "Akşam saatlerinden itibaren (17.00) kar yağışının şehrin genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor." denildi.

Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladığı belirtilen açıklamada, "Akşam saatlerinden itibaren (17.00) kar yağışının şehrin genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor." denildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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