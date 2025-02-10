12 Şubat Çarşamba Günü 50 Şehirde Kar Yağışı Bekleniyor
12 Şubat Çarşamba Günü 50 Şehirde Kar Yağışı Bekleniyor
Geçen hafta Türkiye'nin genelini etkileyen soğuk hava dalgası ve kar yağışları, bu hafta da kendini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba günü için 50 ilimizde kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte, hava tahmin haritasına göre kkar yağışının etkili olması beklenen şehirler 👇
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Şubat ayı ile birlikte sıcaklıklarda kayda değer bir düşüş görülürken, geçtiğimiz hafta İstanbul da dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde şiddetli kar yağışları görüldü.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunda çarşamba günü itibarıyla Türkiye'nin 50 ilinde kar yağışı beklenildiğini belirtirken, yetkililerden peş peşe uyarılar geldi.
İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu çok sayıda şehir listeye dahil edilirken, 12 Şubat tarihinde kar yağışı beklenen illerin listesi şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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