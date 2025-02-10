Türkiye'nin Altında Büyüyen Bir Yarık Keşfedildi: “Okyanus Levhası Koptu”
Türkiye'nin Altında Büyüyen Bir Yarık Keşfedildi: “Okyanus Levhası Koptu”
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/dunya/son...
Göttingen Üniversitesi'nden bilim insanları, Türkiye'nin altında büyümekte olan bir çatlak tespit etti. Bu bulgu, Alman medyasında geniş yer buldu. Araştırma ekibinin lideri Dr. Koshnaw, bu çatlağın bölgeyi sürekli olarak aşağıya doğru çektiğini ve Türkiye'den Irak'a kadar genişlediğini belirtti. Dr. Koshnaw 'Bu levha bölgeyi aşağı çekmeye devam ediyor. Yarık, Türkiye'den Irak'a doğru takvimden bir yaprağın kopması gibi yayılıyor' dedi. İşte detaylar...
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Almanya merkezli merkur.de'nin haberine göre bilim insanları Türkiye'nin altında büyüyen bir yarık keşfetti. Haberde bu bulgunun, dünyanın derinliklerinde meydana gelen jeolojik süreçlerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabileceği belirtildi.
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Habere göre Göttingen Üniversitesi'nden uluslararası bir araştırma ekibi, Türkiye'nin güneydoğusundan kuzeybatı İran'a doğru uzanan devasa bir yarık keşfetti. Bu yarığın yer kabuğunun derinliklerinde gerçekleşen tektonik süreçlerin bir sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülüyor.
Göttingen Üniversitesi'nin liderlik ettiği ekip, Zagros Dağları'nın Irak'ın kuzey doğusunda son 20 milyon yılda yeryüzünü nasıl şekillendirdiğini incelemişti. Araştırmalar sonucunda, bir zamanlar Arap levhasını Avrasya levhasından ayıran tarih öncesi Neotetis Okyanusu'nun bir kalıntısının hala Arap levhasına bağlı olduğu keşfedildi. Ancak araştırmada Türkiye'de bu okyanusal levha kalıntısının koptuğu anlaşıldı.
İtalyan bilim sitesi Sciencecue da haberi "Neotetis okyanusal plakası parçalanıyor: Türkiye ile İran arasında 1.500 kilometrelik bir yarık oluşuyor. Okyanus tabanında neler oluyor?" diyerek duyurdu. Haberde "Dışarıdan bakıldığında Dünya sağlam ve değişmez gibi görünse de yüzeyinin altı hiç de durağan değil" değil denildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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