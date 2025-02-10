Türkiye'nin Altında Büyüyen Bir Yarık Keşfedildi: “Okyanus Levhası Koptu”

Göttingen Üniversitesi'nden bilim insanları, Türkiye'nin altında büyümekte olan bir çatlak tespit etti. Bu bulgu, Alman medyasında geniş yer buldu. Araştırma ekibinin lideri Dr. Koshnaw, bu çatlağın bölgeyi sürekli olarak aşağıya doğru çektiğini ve Türkiye'den Irak'a kadar genişlediğini belirtti. Dr. Koshnaw 'Bu levha bölgeyi aşağı çekmeye devam ediyor. Yarık, Türkiye'den Irak'a doğru takvimden bir yaprağın kopması gibi yayılıyor' dedi. İşte detaylar...