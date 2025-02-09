"Bir Mucize Olacak" Şakir Paşa Ailesi'nde Herkese Umut Veren Atatürk Sahnesi İzleyenleri Duygulandırdı!
"Bir Mucize Olacak" Şakir Paşa Ailesi'nde Herkese Umut Veren Atatürk Sahnesi İzleyenleri Duygulandırdı!
Pazar akşamlarının sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, nabız yükselten bir bölümle ekrana geldi. Aniesi ve Şakir Paşa'nın yasak aşkının resmen başladığı bölümde duygulandıran bir an yaşandı. Savaşın başlamasının ardından umutsuzluğa kapılan insanlara Şakir Paşa'nın 'Bir mucize olacak' demesi ve hemen ardından Atatürk'ün gözlerinin görünmesi resmen tüyleri diken diken yaptı!
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Şakir Paşa Ailesi'nin son bölümü epey sinir bozucuydu. Ancak herkesi derinden etkileyen ve duygulandıran bir sahne yaşandı.
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Savaşın başlamasıyla birlikte bir sahnede Şakir Paşa ve diğer paşalar aralarında savaş ve memleket hakkında konuştular ve ortamda bir umutsuzluk hakimdi.
Şakir Paşa'nın bu umutsuzluğu dile getirip "Bir mucize olacak" dediği anda Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin görünmesi, izleyenleri bir hayli duygulandırdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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