Ay Noluyor Noluyor? Doktorlar'ın Ela ve Zenan'ı Yasemin Özilhan ile Melike Güner Bir Araya Geldi!
Ay Noluyor Noluyor? Doktorlar'ın Ela ve Zenan'ı Yasemin Özilhan ile Melike Güner Bir Araya Geldi!
2006 yılında yayın hayatına başlayan ve 2011'de final yapan Doktorlar, pek çok izleyici için apayrı bir yere sahip. Senelerce özellikle yaz sezonunda yayınlanan tekrar bölümlerini ezberleyene kadar izlediğimiz dizide tüm karakterlerle bağ kurmuştuk. Dizide Ela ve Zenan'ı canlandıran Yasemin Özilhan ile Melike Güner seneler sonra bir araya geldi. Görenler duygusal anlar yaşadı!
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2006'da yayın hayatına başlayan Doktorlar, 2011 yılında final yapsa da pek çoğumuz için hala hiç bitmemiş gibi...
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Dizi final yapmasının ardından özellikle yaz sezonlarında uzun yıllar boyunca yayınlanmaya devam etti.
Her bir karakteri hatta neredeyse her bir sahnesini hafızamıza kazıdığımız dizi aklımızın bir köşesinde dururken dizinin Ela ve Zenan'ından bir sürpriz geldi!
Yasemin Özilhan ve Melike Güner, seneler sonra bir araya gelerek hayranlarına duygusal anlar yaşattı.
Arka fonda Doktorlar jeneriğinin çaldığını siz de duyuyorsunuz değil mi?
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Ve elbette stüdyoda duygusal anlar yaşandı...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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