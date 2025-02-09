Çekim Hatası mı, Kulak Yanılgısı mı? Kızılcık Şerbeti'nde Sevilay'ın Sesi İzleyenlerin Kafasını Karıştırdı!
Çekim Hatası mı, Kulak Yanılgısı mı? Kızılcık Şerbeti'nde Sevilay'ın Sesi İzleyenlerin Kafasını Karıştırdı!
Her bölümü ayrı olay olan Kızılcık Şerbeti'nde son bölüme damga vuran anlardan biri de Sevilay'ın Kıvılcım'a seslendiği sahne oldu. Sahneyi ilk kez izlediğinizde 'Evrim Hanım' sesini duyarken, tekrar izlediğinizde 'Kıvılcım Hanım' diyormuş gibi geliyor. Bakalım siz de aynı şekilde mi duyacaksınız?
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Kızılcık Şerbeti'nde son dönemin en çok konuşulan meselelerinden biri de Kıvılcım'ın hamileliği...
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Bebeğini aldırmayı düşünürken Ömer'in baba olma isteğine kıyamayan Kıvılcım'ın epey kafası karışsa da en son bebeği dünyaya getirme kararı almıştı.
Bebeğin kendini iyiden iyiye hissettirdiği dizide Sevilay ve Kıvılcım arasında ilginç bir sahne geçti. Adeta 'renk değiştiren elbise' havası veren sahnede Sevilay'ın Kıvılcım'a ilk seslenmesinde '"Evrim Hanım" dediğini duyanlar var. Ancak daha sonra dinlendiğinde sanki "Kıvılcım Hanım" diyormuş gibi duyuluyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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