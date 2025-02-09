O Ses Türkiye'de Melike Şahin'e "Bir Daha" Tezahüratları Yağınca Hadise'nin Tavrı Dikkatlerden Kaçmadı!

Yıllar sonra yeniden yayın hayatına devam eden O Ses Türkiye ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Öyle ki reytinglerde zirveye bile yerleşti. Jüri koltuğunun yeni ismi Melike Şahin ise ekranlara çok yakıştırıldı. Sık sık övgü yağmuruna tutulan Şahin'in sahnede şarkı söylediği anlar seyirci tarafından çok sevildi. Stüdyodakilerin 'Bir daha' diye bağırması sonrası Hadise'nin tepkisi dikkatlerden kaçmadı.