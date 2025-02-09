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O Ses Türkiye'de Melike Şahin'e "Bir Daha" Tezahüratları Yağınca Hadise'nin Tavrı Dikkatlerden Kaçmadı!

O Ses Türkiye'de Melike Şahin'e "Bir Daha" Tezahüratları Yağınca Hadise'nin Tavrı Dikkatlerden Kaçmadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
09.02.2025 - 15:13

Yıllar sonra yeniden yayın hayatına devam eden O Ses Türkiye ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Öyle ki reytinglerde zirveye bile yerleşti. Jüri koltuğunun yeni ismi Melike Şahin ise ekranlara çok yakıştırıldı. Sık sık övgü yağmuruna tutulan Şahin'in sahnede şarkı söylediği anlar seyirci tarafından çok sevildi. Stüdyodakilerin 'Bir daha' diye bağırması sonrası Hadise'nin tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye uzun yıllar sonra izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye uzun yıllar sonra izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonlarda sıkça jüri koltuğuna oturan Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'a bu kez Melike Şahin eşlik ediyor.

Geçtiğimiz sezonlarda sıkça jüri koltuğuna oturan Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'a bu kez Melike Şahin eşlik ediyor.

Dün akşam yeni sezonuyla başlayan O Ses Türkiye'in ilk bölümünde Şahin'e övgü dolu yorumlar geldi.

Dün akşam yeni sezonuyla başlayan O Ses Türkiye'in ilk bölümünde Şahin'e övgü dolu yorumlar geldi.

Detaylar...

Çiçeği burnunda jüri üyesi sempatik tavırlarıyla gönülleri fethederken sahneye çıkıp en sevilen parçalarını da seslendirdi.

Çiçeği burnunda jüri üyesi sempatik tavırlarıyla gönülleri fethederken sahneye çıkıp en sevilen parçalarını da seslendirdi.

Stüdyodaki izleyiciler 'Canın Beni Çekti' şarkısını söyleyen Melike Şahin'in performansı sonrası "Bir daha" tezahüratlarında bulundu. Hadise'nin alkışlar arasındaki "Yok canım" tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

Stüdyodaki izleyiciler 'Canın Beni Çekti' şarkısını söyleyen Melike Şahin'in performansı sonrası "Bir daha" tezahüratlarında bulundu. Hadise'nin alkışlar arasındaki "Yok canım" tepkisi dikkatlerden kaçmadı.
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İşte o anlar...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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