İnci Taneleri'nin 'Yıldız'ı Ümit Beste Kargın Birbirinden İkonik Kamera Arkası Pozlarını Paylaştı!
İnci Taneleri'nin 'Yıldız'ı Ümit Beste Kargın Birbirinden İkonik Kamera Arkası Pozlarını Paylaştı!
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri her yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitliyor. Sırların bir bir açıklığa kavuştuğu heyecan dolu dizi sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Bunda yapımın oyuncularının paylaşımları da etkili oluyor.
Bu kez de, İnci Taneleri'inde 'Dilber'in kankası 'Yıldız'ı canlandıran Ümit Beste Kargın Instagram hesabından set pozlarını paylaştı. Birbirinden eğlenceli pozlara kısa sürede beğeni yağdı.
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Geçtiğimiz sezon olduğu gibi ikinci sezonuyla da pür dikkat takip edilen İnci Taneleri, her yeni bölümle nefes kesmeye devam ediyor.
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Yayınlanan son bölümde Azem Hoca çocukları Cihan ve Nehir'i karşısına alarak annelerinin nasıl öldüğünü açıklamıştı.
Hikayesi ve karakterleriyle izleyenlerin dikkatini çeken İnci Taneleri sadece sahneleriyle değil kamera arkası görüntüleriyle de çok konuşuluyor.
Dizide Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı 'Dilber'in biricik kankası 'Yıldız'a hayat veren Ümit Beste Kargın, rol arkadaşlarıyla oldukça eğlenceli set hallerini paylaştı.
Kargın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarına da "Esnaf lokantasında pavyon ışıkları açık kalmış" notunu düştü.
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Ümit Beste Kargın'ın paylaşımlarına gelen yorumlardan birkaçını da buraya bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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