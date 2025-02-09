İnci Taneleri'nin 'Yıldız'ı Ümit Beste Kargın Birbirinden İkonik Kamera Arkası Pozlarını Paylaştı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri her yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitliyor. Sırların bir bir açıklığa kavuştuğu heyecan dolu dizi sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Bunda yapımın oyuncularının paylaşımları da etkili oluyor.

Bu kez de, İnci Taneleri'inde 'Dilber'in kankası 'Yıldız'ı canlandıran Ümit Beste Kargın Instagram hesabından set pozlarını paylaştı. Birbirinden eğlenceli pozlara kısa sürede beğeni yağdı.