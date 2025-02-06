Gerçekler Ortaya Çıktı: İnci Taneleri'nde Azem Karısını Kimin Öldürdüğü Açıkladı!
Gerçekler Ortaya Çıktı: İnci Taneleri'nde Azem Karısını Kimin Öldürdüğü Açıkladı!
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımın ilk bölümünden bu yana merakla beklediğimiz büyük sırrın perde arkası nihayet açığa çıktı. Azem Yücedağ, çocuklarını karşına alıp annelerini kimin öldürdüğünü açıkladı. Gerçek ortaya çıkarken bambaşka bir bomba daha patladı!
Diziye sonradan dahil olan Candan'ın da kim olduğu ve niyeti ortaya çıktı.
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İnci Taneleri'nin ilk bölümünden bu yana hepimizin büyük bir merakla öğrenmek istediği sır bu akşam cevap buldu. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ, kızı ve oğlunu karşısına alıp gerçekleri açıkladı.
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İzleyenlerin pek çoğunun "Nehir öldürdü!" tahminleri boşa çıkarken şoke eden gerçekler ortaya çıktı.
Azem, "Durup dururken bir kadın çıktı ortaya. Saçma sapan şeyler söyledi. Benden bir çocuğu olduğunu söyledi. Hiç tanımadığım, hiç hatırlamadığım bir kadın böyle bir şey söyleyince delinin teki herhalde diye düşündüm. Benden para sızdırmaya çalışan biri olduğunu düşündüm. Doğru düzgün dinlemedim. Koydum kapıya" diyerek sözlerine başladı.
"O korkunç gün, eve gelmiş yanında çocuk. Elinde de DNA testiyle. Ben apartmana girdiğimde kapının önünde bir tartışma başlamıştı... Ben merdivenlerin dibine geldiğimde yüksek sesle bir şeyler söylüyorlardı" diyen Azem, Hande'yi kimin öldürdüğünü açıkladı.
Candan'ın küçük çocuğu, annesini iten Hande'ye sinirlendiği için bir hamleyle merdivenden itmiş. Yani Azem o küçük çocuğun suçunu üstlenmiş.
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Tüm bu açıklamalardan sonra Azem’in hayatına bir anda giren Candan'ın kim olduğunu ve niyetinin de ne olduğunu öğrenmiş olduk.
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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