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Taner Ölmez'in Açıklaması Sonrası Medcezir'in Yeniden Çekilme İhtimalini Duyanlar Fena Aşka Geldi!

Taner Ölmez'in Açıklaması Sonrası Medcezir'in Yeniden Çekilme İhtimalini Duyanlar Fena Aşka Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
06.02.2025 - 18:33

Bir dönem Star Tv ekranlarında yayınlanan Medcezir televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından bir tanesi olmuştu. Hala pek çoğumuzun ara ara açıp izlediği dizi büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Taner Ölmez inanılmaz bir açıklamada bulundu. Medcezir'in yeniden çekilebilme ihtimalini duyanlar ise inanılmaz heyecanlandı. Kimileri de eski tadının olmayacağını söyledi.

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2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Medcezir o zamanların en efsane dizilerinden bir tanesi olmuştu.

2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Medcezir o zamanların en efsane dizilerinden bir tanesi olmuştu.

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Mine Tugay, Barış Falay, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez gibi isimlerin başrolünde yer aldığı gençlik dizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla büyük ilgi toplamıştı.

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Mine Tugay, Barış Falay, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez gibi isimlerin başrolünde yer aldığı gençlik dizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla büyük ilgi toplamıştı.

Dizide "Mert Asım Serez" karakterine hayat veren Taner Ölmez, geçtiğimiz gün İbrahim Selim'in programına konuk oldu.

Dizide "Mert Asım Serez" karakterine hayat veren Taner Ölmez, geçtiğimiz gün İbrahim Selim'in programına konuk oldu.

2015 yılında 77. bölümüyle final yapan Medcezir'in yeniden çekilebilme ihtimalinden bahseden Ölmez dizinin hayranlarını inanılmaz heyecanlandırdı.

2015 yılında 77. bölümüyle final yapan Medcezir'in yeniden çekilebilme ihtimalinden bahseden Ölmez dizinin hayranlarını inanılmaz heyecanlandırdı.

Taner Ölmez'in açıklamalarını burada vermiştik:

Kimileri 'hemen dizinin yeni versiyonu gelsin' derken, kimileri de aynı tadı vermeyeceğinin altını çizerek eleştirdi.

Kimileri 'hemen dizinin yeni versiyonu gelsin' derken, kimileri de aynı tadı vermeyeceğinin altını çizerek eleştirdi.
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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