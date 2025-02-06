Taner Ölmez'in Açıklaması Sonrası Medcezir'in Yeniden Çekilme İhtimalini Duyanlar Fena Aşka Geldi!

Bir dönem Star Tv ekranlarında yayınlanan Medcezir televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından bir tanesi olmuştu. Hala pek çoğumuzun ara ara açıp izlediği dizi büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Taner Ölmez inanılmaz bir açıklamada bulundu. Medcezir'in yeniden çekilebilme ihtimalini duyanlar ise inanılmaz heyecanlandı. Kimileri de eski tadının olmayacağını söyledi.