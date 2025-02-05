Yeniden Çekilebilir! Taner Ölmez'den Bomba "Medcezir" Açıklaması
Yeniden Çekilebilir! Taner Ölmez'den Bomba "Medcezir" Açıklaması
2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Medcezir, Türk televizyonlarına damga vurmuş bir işti. Dizide Mert Asım'ı canlandıran Taner Ölmez, İbrahim Selim'in programında heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Ölmez, Medcezir'in yeniden çekilmesi için rol arkadaşlarıyla konuştuğunu açıkladı.
KAYNAK: İbrahim Selim ile Bu Gece
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Son zamanların en popüler oyuncularından Taner Ölmez, İbrahim Selim'in programına konuk oldu.
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Özel hayatı ve kariyeri hakkında konuşan Ölmez, 2013-2015 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Medcezir hakkında bomba bir açıklamada bulundu.
Medcezir dizisinin yeniden çekilmesini istediğini belirten Ölmez, Serenay Sarıkaya'yla bu konuyla görüştüğünü ve Çağatay Ulusoy'la da konuşacağını belirtti.
''Geçen yıl Ece Yörenç ve Serenay Sarıkaya ile karşılaştım. Medcezir'i yeniden çekelim dedim. Ben varım, Çağatay Ulusoy ve Barış Falay ile de konuşuruz dedim onlara. Ben böyle bir şeyin içinde olmayı çok isterim, olursa bir gün olur.''
İşte o anlar:
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Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Medcezir yeniden çekilir mi?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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