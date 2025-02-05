onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeniden Çekilebilir! Taner Ölmez'den Bomba "Medcezir" Açıklaması

Yeniden Çekilebilir! Taner Ölmez'den Bomba "Medcezir" Açıklaması

Serenay Sarıkaya Çağatay Ulusoy
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.02.2025 - 20:52

2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Medcezir, Türk televizyonlarına damga vurmuş bir işti. Dizide Mert Asım'ı canlandıran Taner Ölmez, İbrahim Selim'in programında heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Ölmez, Medcezir'in yeniden çekilmesi için rol arkadaşlarıyla konuştuğunu açıkladı.

KAYNAK: İbrahim Selim ile Bu Gece

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son zamanların en popüler oyuncularından Taner Ölmez, İbrahim Selim'in programına konuk oldu.

Son zamanların en popüler oyuncularından Taner Ölmez, İbrahim Selim'in programına konuk oldu.

Özel hayatı ve kariyeri hakkında konuşan Ölmez, 2013-2015 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Medcezir hakkında bomba bir açıklamada bulundu.

Özel hayatı ve kariyeri hakkında konuşan Ölmez, 2013-2015 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Medcezir hakkında bomba bir açıklamada bulundu.

Medcezir dizisinin yeniden çekilmesini istediğini belirten Ölmez, Serenay Sarıkaya'yla bu konuyla görüştüğünü ve Çağatay Ulusoy'la da konuşacağını belirtti.

Medcezir dizisinin yeniden çekilmesini istediğini belirten Ölmez, Serenay Sarıkaya'yla bu konuyla görüştüğünü ve Çağatay Ulusoy'la da konuşacağını belirtti.

''Geçen yıl Ece Yörenç ve Serenay Sarıkaya ile karşılaştım. Medcezir'i yeniden çekelim dedim. Ben varım, Çağatay Ulusoy ve Barış Falay ile de konuşuruz dedim onlara. Ben böyle bir şeyin içinde olmayı çok isterim, olursa bir gün olur.''

''Geçen yıl Ece Yörenç ve Serenay Sarıkaya ile karşılaştım. Medcezir'i yeniden çekelim dedim. Ben varım, Çağatay Ulusoy ve Barış Falay ile de konuşuruz dedim onlara. Ben böyle bir şeyin içinde olmayı çok isterim, olursa bir gün olur.''

İşte o anlar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Medcezir yeniden çekilir mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın