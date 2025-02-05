Kızıl Goncalar Yapımcısı, Yayınlanmayan Yangın Sahnesi Hakkında Açıklama Yaptı
Kızıl Goncalar Yapımcısı, Yayınlanmayan Yangın Sahnesi Hakkında Açıklama Yaptı
NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümünde fragmanda gördüğümüz yangın sahnesi yayınlanmamıştı. Dizinin yapım şirketi söz konusu sahnenin kaldırılması hakkında açıklama yaparken yapımcı Faruk Turgut, o sahnelerin yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında açıklama yaptı.
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NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümünde beklenmedik bir şey olmuş ve fragmanda gösterilen yangın sahnesi kaldırılmıştı.
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Dizinin yapım şirketi Gold Film, "Kartalkaya'da yaşanan elim yangında yiten canlarımızın acısını derinden hissediyoruz. Bölüm hikayemiz gereği facianın öncesinde çektiğimiz yangın sahnelerini, yaratacağı hassasiyeti göz önünde bulundurarak yayınlamıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kayıplarımızı saygıyla anıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.
Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, söz konusu sahne hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Turgut, söz konusu sahnelerin YouTube'da yayınlanacağını açıkladı.
İşte Faruk Turgut'un o açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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