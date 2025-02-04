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Kırmızı Takımdan Büyük Ayıp! Survivor Elemesinde Serenay'ı Bir Kişi Bile Desteklemedi

Kırmızı Takımdan Büyük Ayıp! Survivor Elemesinde Serenay'ı Bir Kişi Bile Desteklemedi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.02.2025 - 13:11

Survivor 2025'in son eleme düellosunda aynı takımda yer alan Zeynep ve Serenay yarıştı. Tüm kırmızı takım Zeynep'i desteklerken Serenay'ın yanında tek bir arkadaşının bile olmaması dikkat çekti. O anlara mavi takımdan da eleştiri geldi.

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Survivor 2025'in son bölümünde eleme düellosu izledik. Zeynep ve Serenay'ın yarıştığı gecede Serenay, Zeynep'i 5-0 yenerek yarışmaya devam etti.

Survivor 2025'in son bölümünde eleme düellosu izledik. Zeynep ve Serenay'ın yarıştığı gecede Serenay, Zeynep'i 5-0 yenerek yarışmaya devam etti.

Her iki eleme adayının da kırmızı takımdan olmasıyla yarışmacıların kimi destekleyeceği merak yaratırken yarışma başlayınca bir de gördük ki tüm kırmızı takım Zeynep'in yanında yer aldı.

Her iki eleme adayının da kırmızı takımdan olmasıyla yarışmacıların kimi destekleyeceği merak yaratırken yarışma başlayınca bir de gördük ki tüm kırmızı takım Zeynep'in yanında yer aldı.

Kırmızı takımın Serenay'a büyük ayıp ettiği düelloda Serenay tek başına galip olurken söz konusu olay mavi takımın da dikkatini çekti.

Kırmızı takımın Serenay'a büyük ayıp ettiği düelloda Serenay tek başına galip olurken söz konusu olay mavi takımın da dikkatini çekti.

İşte mavi takımın karşı tarafı eleştirdiği anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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