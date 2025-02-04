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Survivor'a Yedeklerden Gelen Poyraz'a Sevgilisi Yasmin Erbil'den Destek Paylaşımı

Survivor'a Yedeklerden Gelen Poyraz'a Sevgilisi Yasmin Erbil'den Destek Paylaşımı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.02.2025 - 09:21

Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan Yiğit Poyraz'ın gelişi Survivor seyircisini epey heyecanlandırdı. Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla erkek arkadaşına destek olmayı ihmal etmedi. İşte o paylaşımlar...

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Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Poyraz, Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyiyle beraber Survivor 2025 kadrosuna yedeklerden dahil oldu.

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Poyraz, Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyiyle beraber Survivor 2025 kadrosuna yedeklerden dahil oldu.

Yunus Emre Karabacak, Emre Özyay, Çılgın Sedat ve Hikmet Tuğsuz'la beraber Survivor'a gelen Poyraz, Mavi takım yarışmacısı olurken sevgilisi Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla desteğini hissettirdi.

Yunus Emre Karabacak, Emre Özyay, Çılgın Sedat ve Hikmet Tuğsuz'la beraber Survivor'a gelen Poyraz, Mavi takım yarışmacısı olurken sevgilisi Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla desteğini hissettirdi.

İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımları:

İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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