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Kızılcık Şerbeti'ndeki Apo Rolü İlk Önce Ahmet Mümtaz Taylan'a Teklif Edilmiş

Kızılcık Şerbeti'ndeki Apo Rolü İlk Önce Ahmet Mümtaz Taylan'a Teklif Edilmiş

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.02.2025 - 13:49

Kızılcık Şerbeti'nde 2. sezondan beri Apo karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan, Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk oldu. Taylan, Şerbo'daki Apo rolünün Settar Tanrıöğen'den önce kendisine teklif edildiğini ama reddetmek durumunda kaldığını açıkladı.

KAYNAK: Hülya Avşar/ YouTube

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Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan, Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan, Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Özel hayatı ve kariyeri hakkındaki soruları yanıtlayan Taylan, Kızılcık Şerbeti'ndeki rolü hakkında yaptığı itirafla şoke etti.

Özel hayatı ve kariyeri hakkındaki soruları yanıtlayan Taylan, Kızılcık Şerbeti'ndeki rolü hakkında yaptığı itirafla şoke etti.

Kızılcık Şerbeti'nin ilk sezonundan beri Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirmesi üzerine "yeni Apo" olarak izlediğimiz Taylan, aslında rolün ilk önce kendisine teklif edildiğini söyledi.

Kızılcık Şerbeti'nin ilk sezonundan beri Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirmesi üzerine "yeni Apo" olarak izlediğimiz Taylan, aslında rolün ilk önce kendisine teklif edildiğini söyledi.

"Abdullah Ünal' karakteri için önce bana gelmişlerdi. Sağlık durumum çok iyi değildi. O sene bana gelen projeleri reddettikten sonra açık kalp ameliyatı oldum. Settar oynadı, olağanüstü de oynadı. Şimdi 'Kızıl Goncalar'da da aynısını yapacak."

"Abdullah Ünal' karakteri için önce bana gelmişlerdi. Sağlık durumum çok iyi değildi. O sene bana gelen projeleri reddettikten sonra açık kalp ameliyatı oldum. Settar oynadı, olağanüstü de oynadı. Şimdi 'Kızıl Goncalar'da da aynısını yapacak."

'Faruk Bey yakın arkadaşım. Hem Settar'a hem ona destek olmak için diziye girdim. Aklıma gelmezdi ama oldu. Ben zaten Settar rolü yapmaya gitmedim. 'Abdullah' olmaya gittim'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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