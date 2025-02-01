Cihan'ı Çıldırtacak Karakter! Uzak Şehir'e Flaş Oyuncu Transferi
Cihan'ı Çıldırtacak Karakter! Uzak Şehir'e Flaş Oyuncu Transferi
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Kanal D'nin her hafta reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir, ekran yolculuğuna enfes bir şekilde devam ediyor.
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Boran ve Cihan'ın kardeş olmadığını öğrendiğimiz dizide Cihan ve Alya arasındaki engeller bir bir ortadan kalkarken Birsen Altuntaş, bomba bir karakterin geleceğini duyurdu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Alya'nın çalıştığı hastaneye Uğur adlı bir doktor gelip Cihan'a rakip olacak.
Doktor Uğur karakterine ise geçtiğimiz sezon Gaddar dizisinde rol alan Anıl İlter hayat verecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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