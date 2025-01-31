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Kocasının Geceleri Komşularının Yatak Odasını Dinlemesinden Şikayetçi Olan Kadın İsyan Etti

Kocasının Geceleri Komşularının Yatak Odasını Dinlemesinden Şikayetçi Olan Kadın İsyan Etti

cinsellik
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.01.2025 - 22:09

Klinik psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Ezmeci, bu defa kocasının komşularını dinlemesinden şikayetçi olan bir takipçisinin derdine ortak oldu. Ezmeci, takipçisinin derdi için videolu bir yanıt verdi.

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Klinik psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV'deki Yeni Baştan programının yanı sıra sosyal medya hesabından da takipçilerinin sorunlarına çare oluyor.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV'deki Yeni Baştan programının yanı sıra sosyal medya hesabından da takipçilerinin sorunlarına çare oluyor.

Ezmeci bu defa, kocasının komşularının yatak odasını dinleyip zevk almasından şikayetçi olan bir takipçisine yanıt verdi.

Ezmeci bu defa, kocasının komşularının yatak odasını dinleyip zevk almasından şikayetçi olan bir takipçisine yanıt verdi.

"Kocam geceleri komşumuzun yatak odasını dinliyor, zevk alıyor. Rahatsız oluyorum." itirafına Ezmeci, videoyla cevap verdi.

"Kocam geceleri komşumuzun yatak odasını dinliyor, zevk alıyor. Rahatsız oluyorum." itirafına Ezmeci, videoyla cevap verdi.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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