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TV100'de Canlı Yayın Kazası: Sunucu Hande Aydemir'in Sandalyesi Kırıldı

TV100'de Canlı Yayın Kazası: Sunucu Hande Aydemir'in Sandalyesi Kırıldı

TV100
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.01.2025 - 20:10

TV100'de yayınlanan Hande Aydemir ile Haberin İçinden programında canlı yayın kazası yaşandı. Sunucu Hande Aydemir'in sandalyesi canlı yayında kırıldı. Yere düşen Aydemir'in yaşadıkları sosyal medyada viral oldu.

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TV100 ekranlarında Haberin İçinden programını sunan Hande Aydemir, canlı yayın kazası yaşadı.

TV100 ekranlarında Haberin İçinden programını sunan Hande Aydemir, canlı yayın kazası yaşadı.

Canlı yayın esnasında sandalyesinin kırılmasıyla bir anda yere düşen Aydemir, ekran başındakileri ve stüdyo konuklarını korkuttu.

Canlı yayın esnasında sandalyesinin kırılmasıyla bir anda yere düşen Aydemir, ekran başındakileri ve stüdyo konuklarını korkuttu.

Sunucunun yardımına ise canlı yayın konuğu yetişti.

Sunucunun yardımına ise canlı yayın konuğu yetişti.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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