TV100'de Canlı Yayın Kazası: Sunucu Hande Aydemir'in Sandalyesi Kırıldı
TV100'de Canlı Yayın Kazası: Sunucu Hande Aydemir'in Sandalyesi Kırıldı
TV100'de yayınlanan Hande Aydemir ile Haberin İçinden programında canlı yayın kazası yaşandı. Sunucu Hande Aydemir'in sandalyesi canlı yayında kırıldı. Yere düşen Aydemir'in yaşadıkları sosyal medyada viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TV100 ekranlarında Haberin İçinden programını sunan Hande Aydemir, canlı yayın kazası yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Canlı yayın esnasında sandalyesinin kırılmasıyla bir anda yere düşen Aydemir, ekran başındakileri ve stüdyo konuklarını korkuttu.
Sunucunun yardımına ise canlı yayın konuğu yetişti.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın