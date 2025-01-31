"Saygısız Nesil" Armağan Çağlayan, Esra Erol'daki Gençlere İsyan Etti
"Saygısız Nesil" Armağan Çağlayan, Esra Erol'daki Gençlere İsyan Etti
Armağan Çağlayan, hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan gençler hakkında bir paylaşımda bulundu. Özellikle son haftalarda evden kaçan Tuğba'nın yaşadıkları hepimizi dumur ederken Çağlayan, söz konusu olaylara resmen isyan etti.
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Armağan Çağlayan, X hesabından yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan gençler hakkında paylaşımda bulunan Çağlayan, "Etik değerleri olmayan, saygısız nesil" ifadesini kullandı.
Çağlayan, "Esra Erol'da bir haftadır başka sebeplerle gördüğümüz gençler insanı hayretten hayrete sürüklüyor." ifadelerini kullanırken bu sözlerin ardından akla ilk olarak evden kaçma hikayesiyle hepimizi dumur eden Tuğba geldi.
İşte Armağan Çağlayan'ın o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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