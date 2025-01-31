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"Şarkıcı Olacağım" Survivor Turbo Turabi, Şarkı Çıkardığını Duyurdu!

"Şarkıcı Olacağım" Survivor Turbo Turabi, Şarkı Çıkardığını Duyurdu!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.01.2025 - 17:16

Survivor'da 2 kez şampiyon olarak Ogeday Girişken'le bu rekoru paylaşan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Survivor'a katılıp katılmayacağı merak konusu olan Turabi, şarkı çıkardığını ve 'Popstar' olacağını duyurdu.

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Survivor'la hayatımıza giren Turabi Çamkıran, 3 kez katıldığı yarışmada 2 kez şampiyon olarak bir rekora imza atmıştı.

Survivor'la hayatımıza giren Turabi Çamkıran, 3 kez katıldığı yarışmada 2 kez şampiyon olarak bir rekora imza atmıştı.

Survivor 2024'e kadar söz konusu rekor yalnızca kendisinde olurken Ogeday Girişken'in 2. kez şampiyon olmasıyla rekorunu paylaşıyor.

Survivor'ın yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki yarışma programlarında birincilikleri olan Turabi'yi son olarak Exatlon Almanya'da görmüştük.

Survivor'ın yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki yarışma programlarında birincilikleri olan Turabi'yi son olarak Exatlon Almanya'da görmüştük.

Sağlık sorunları nedeniyle Exatlon'dan ayrılan Turabi'nin Survivor 2025'te yer alması için yoğun talep oluşurken Turabi, sosyal medya hesabından beklenmedik bir paylaşım yaptı.

Sağlık sorunları nedeniyle Exatlon'dan ayrılan Turabi'nin Survivor 2025'te yer alması için yoğun talep oluşurken Turabi, sosyal medya hesabından beklenmedik bir paylaşım yaptı.

Survivor'a gelemeyeceğini belirten Turabi, ayrıca "Popstar" olma kararı aldığını ve yeni şarkısını profilinden paylaşacağını açıkladı.

Survivor'a gelemeyeceğini belirten Turabi, ayrıca "Popstar" olma kararı aldığını ve yeni şarkısını profilinden paylaşacağını açıkladı.

İşte Turbo Turabi'nin yeni şarkısı Wine Me, Dine Me!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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