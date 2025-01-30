onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ortalık Karışacak: Kızılcık Şerbeti'ne Usta Oyuncu Transferi!

Ortalık Karışacak: Kızılcık Şerbeti'ne Usta Oyuncu Transferi!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.01.2025 - 10:27

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Usta oyuncu, Kızılcık Şerbeti'nde İlhami'nin babası olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki, bu usta oyuncu kim?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3. sezonuyla ekranlarımızı şenlendiren Kızılcık Şerbeti, enfes hikâyesiyle tam gaz devam ediyor.

3. sezonuyla ekranlarımızı şenlendiren Kızılcık Şerbeti, enfes hikâyesiyle tam gaz devam ediyor.

Yeni sezonun en ilgi çeken olayı hiç şüphesiz Nursema, Firaz ve İlhami üçgeni oldu.

Yeni sezonun en ilgi çeken olayı hiç şüphesiz Nursema, Firaz ve İlhami üçgeni oldu.

Firaz'ın Nursema'ya, Nursema'nın İlhami'ye aşık olduğu bu senaryoda ne gibi sonuçlar doğacağı izleyiciyi diziye daha da bağlarken Birsen Altuntaş, bomba bir haber paylaştı.

Firaz'ın Nursema'ya, Nursema'nın İlhami'ye aşık olduğu bu senaryoda ne gibi sonuçlar doğacağı izleyiciyi diziye daha da bağlarken Birsen Altuntaş, bomba bir haber paylaştı.

Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu Hamdi Alkan, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oluyor!

Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu Hamdi Alkan, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oluyor!

İlhami'nin babası Ulvi'yi canlandıracak olan Alkan, İlhami'nin kendisinden yardım istemesiyle hikâyeye dahil olacak.

İlhami'nin babası Ulvi'yi canlandıracak olan Alkan, İlhami'nin kendisinden yardım istemesiyle hikâyeye dahil olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın