Ortalık Karışacak: Kızılcık Şerbeti'ne Usta Oyuncu Transferi!
Ortalık Karışacak: Kızılcık Şerbeti'ne Usta Oyuncu Transferi!
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Usta oyuncu, Kızılcık Şerbeti'nde İlhami'nin babası olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki, bu usta oyuncu kim?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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3. sezonuyla ekranlarımızı şenlendiren Kızılcık Şerbeti, enfes hikâyesiyle tam gaz devam ediyor.
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Yeni sezonun en ilgi çeken olayı hiç şüphesiz Nursema, Firaz ve İlhami üçgeni oldu.
Firaz'ın Nursema'ya, Nursema'nın İlhami'ye aşık olduğu bu senaryoda ne gibi sonuçlar doğacağı izleyiciyi diziye daha da bağlarken Birsen Altuntaş, bomba bir haber paylaştı.
Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu Hamdi Alkan, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oluyor!
İlhami'nin babası Ulvi'yi canlandıracak olan Alkan, İlhami'nin kendisinden yardım istemesiyle hikâyeye dahil olacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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