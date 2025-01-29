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MasterChef Beyza, Göbek Adı Huri'yi Kimden Aldığını Açıkladı!

MasterChef Beyza, Göbek Adı Huri'yi Kimden Aldığını Açıkladı!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.01.2025 - 23:48

MasterChef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından Beyza'nın tam isminin Beyza Huri olduğunu sıkı takipçileri biliyor. Huri isminin hikâyesi sık sık kendisine sorulunca Beyza sonunda fotoğraflı bir yanıt verdi ve ismini kimden aldığını açıkladı.

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MasterChef 2024'ün en popüler yarışmacılarından biri hiç şüphesiz Beyza Huri Aydın'dı.

MasterChef 2024'ün en popüler yarışmacılarından biri hiç şüphesiz Beyza Huri Aydın'dı.

Talihsiz bir kaza geçirip yüzünü yakmasına rağmen yarışmayı bırakmayan Beyza, MasterChef'te 5. olmuştu.

Talihsiz bir kaza geçirip yüzünü yakmasına rağmen yarışmayı bırakmayan Beyza, MasterChef'te 5. olmuştu.

MasterChef'in ardından Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam eden Beyza, takipçi sayısıyla influencerlık yolunda emin adımlarla ilerlerken göbek adı "Huri" hakkında bir açıklama yaptı.

MasterChef'in ardından Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam eden Beyza, takipçi sayısıyla influencerlık yolunda emin adımlarla ilerlerken göbek adı "Huri" hakkında bir açıklama yaptı.

Tam ismi Beyza Huri olan Beyza, "Huri adını kimden aldın?" sorularına sonunda fotoğraflı bir yanıt verdi.

Tam ismi Beyza Huri olan Beyza, "Huri adını kimden aldın?" sorularına sonunda fotoğraflı bir yanıt verdi.

Babaannesiyle fotoğrafını paylaşan Beyza, "Babaannemin adını taşıyorum" yazan bir paylaşımla göbek adının kimden geldiğini açıklamış oldu.

Babaannesiyle fotoğrafını paylaşan Beyza, "Babaannemin adını taşıyorum" yazan bir paylaşımla göbek adının kimden geldiğini açıklamış oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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