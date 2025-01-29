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Kızılcık Şerbeti'nin Zülkar'ından Fatih'in Vurulmasına Güldüren Paylaşım

Kızılcık Şerbeti'nin Zülkar'ından Fatih'in Vurulmasına Güldüren Paylaşım

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.01.2025 - 20:59

Kızılcık Şerbeti'nde sular yine durulmuyor. Yeni bölüm fragmanında Doğa'ya sürpriz yapan Fatih tam seyircinin gözüne girerken bir de gördük ki Fatih silahlı adamlar tarafından vuruluyor. Fatih'in akıbeti henüz belli olmazken dizide Zülkar'ı canlandıran Bahtiyar Memili, Doğukan Güngör'le fotoğrafını paylaşıp esprili bir şarkıyla gönderme yaptı.

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Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla yayınlanmasına rağmen "Hamdüsenalar olsun" izleyiciyi hiç sıkmadan ekran yolculuğuna devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla yayınlanmasına rağmen "Hamdüsenalar olsun" izleyiciyi hiç sıkmadan ekran yolculuğuna devam ediyor.

Bu sezonun en sürpriz olayı ise Fatih ve Doğa'nın barışması oldu.

Doğa ile yeniden beraber olmak için tüm şartları yerine getirip bambaşka biri olan Fatih, Şerbo seyircisini yavaş yavaş etkilerken yeni bölüm fragmanında mutluluğumuza resmen limon sıkıldı.

Doğa ile yeniden beraber olmak için tüm şartları yerine getirip bambaşka biri olan Fatih, Şerbo seyircisini yavaş yavaş etkilerken yeni bölüm fragmanında mutluluğumuza resmen limon sıkıldı.

Doğa'ya sürpriz yapmak için çiçek ve balonlar alan Fatih, yeni bölümde kim olduğunu öğreneceğimiz hasımları tarafından silahla vuruluyor.

Doğa'ya sürpriz yapmak için çiçek ve balonlar alan Fatih, yeni bölümde kim olduğunu öğreneceğimiz hasımları tarafından silahla vuruluyor.

Fatih'in akıbetinin ne olacağı merak konusu olurken dizide Zülkar'ı canlandıran Bahtiyar Memili'den güldüren bir paylaşım geldi.

Fatih'in akıbetinin ne olacağı merak konusu olurken dizide Zülkar'ı canlandıran Bahtiyar Memili'den güldüren bir paylaşım geldi.

Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör'le fotoğrafını paylaşan Memili, arka fona da Kenan Doğulu'nun "Kurşun Adres Sormaz ki" şarkısını koymuş😂

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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