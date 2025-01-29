Eski Şampiyon Nefise, Survivor 2025'te Kazanmasını İstediği Yarışmacıyı Söyledi!
Eski Şampiyon Nefise, Survivor 2025'te Kazanmasını İstediği Yarışmacıyı Söyledi!
Survivor 2025 kaosun harman olduğu bir atmosfer sunmaya devam ediyor. Tamamen güce dayalı olan Survivor'da kazanan isim oyunlarda elde ettiği galibiyetlerle belli olacak. Eski yarışmacılar sık sık favori yarışmacılarını açıklarken bu açıklamalardan biri de Nefise'den geldi. Eski şampiyon Nefise Karatay, favori yarışmacısını açıkladı.
KAYNAK: Magazin Burada
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Survivor 2025, geçtiğimiz sezon gibi güce dayalı ilerliyor. Yani kazanan isim oyunlarda elde ettiği galibiyetlerle belli olacak.
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SMS oylaması olmadığı için son iki sezondur yarışmacılar arasındaki kaos ve tartışmalar her bölüm dozunu arttırırken bu ortamda oyun performansını arttırmak epey zorlaşıyor.
Kaosu bir kenara bırakırsak eski sezonlarda yer almış her yarışmacı bu sezonki favorilerini açıklarken bunlardan biri de Nefise Karatay oldu.
Survivor 2025'te kazanmasını istediği ismi açıklayan Nefise, "Kesinlikle şampiyon olmasını istiyorum" diyerek Batuhan Karacakaya'nın ismini verdi.
Nefise, ayrıca Batuhan'a rakip olarak Ayşe, İsmail ve Adem'in ismini söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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