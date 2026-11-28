Network'te (1976) William Holden'ın oynadığı Max Schumacher'in eşi Louise'i canlandırdı. Asıl sahnesi tek bir yüzleşme: Max başka bir kadınla ilişkisini itiraf ediyor, Louise de ona evden gitmesini söylüyor. Guinness aynı rolü 5 dakika 40 saniye olarak kaydediyor, nasıl ölçtüğünü ise açıklamıyor. İki sayımda da rekor Straight'te.