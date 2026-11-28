5 Dakika 2 Saniyeyle Oscar Alan Var: Kısacık Rolleriyle Heykelciği Kazanan 9 Oyuncu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Beatrice Straight, Network'te (1976) 5 dakika 2 saniyelik bir rolle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. Bu süre Screen Time Central'ın sayımı. Site, oyuncunun kadrajda kısmen bile göründüğü ya da kadraj dışından sesinin duyulduğu her anı topluyor. Aşağıdaki sürelerin çoğu bu sayımdan, başka kaynak kullandığımız yerde adını yazdık.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
1. Heath Ledger'ın Joker'i, 152 dakikalık Kara Şövalye'nin yalnızca 33 dakikasında var.
2. Screen Time Central'ın sayımında Hannibal Lecter, En İyi Erkek Oyuncu kazananlarının en kısa ikinci performansı.
3. Nicole Kidman'ın Saatler'deki Virginia Woolf'u yarım saati bulmuyor.
4. Jared Leto'nun Rayon'u, Sınırsızlar Kulübü'nde 22 dakika 28 saniye.
5. Anne Hathaway'in Fantine'i, iki buçuk saati aşan Sefiller'in ilk bölümünde ölüyor.
6. Mahershala Ali, Ay Işığı'nın üç bölümünden yalnızca ilkinde var.
7. Olive'in yarışma dansını hazırlayan dede, Alan Arkin'e Oscar kazandırdı.
8. Judi Dench, sekiz dakikalık rolü için heykelin ancak küçük bir parçasını hak ettiğini söyledi.
9. Beatrice Straight'in 5 dakika 2 saniyesi, Oscar tarihinin en kısa ödüllü performansı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın