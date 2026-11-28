Eşref Rüya'nın Hıdır'ı Eşref Tek'te Olacak mı? Levent Özdilek'ten Açıklama Geldi
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Kanal D ekranlarında iki sezon boyunca izleyiciyle buluşan Eşref Rüya'nın hikâyesi, Eşref Tek dizisiyle dijital platformda devam edecek. Çağatay Ulusoy'un yeniden Eşref karakterine hayat vereceği diziden ilk tanıtım yayımlanırken eski kadrodan hangi isimlerin projede yer alacağı da merak konusu oldu. Eşref Rüya'nın Hıdır'ı Levent Özdilek, basın mensuplarının yeni diziyle ilgili sorularını yanıtladı.
KAYNAK: Gece Muhabiri
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Eşref Rüya'nın finalinin ardından Eşref Tek'in geçmişini anlatacak yeni bir dizi için hazırlıklara başlanmıştı.
Eşref Rüya'ya ikinci sezonda dahil olan Levent Özdilek, Hıdır Elverdi karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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