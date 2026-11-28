Yetimler'in kurucularından biri olan Hıdır, Eşref'in hapishane yıllarında yanında duran ve hikâyesinde önemli bir yere sahip olan karakterlerden biriydi.

Eşref ile Kadir arasındaki mücadelede de önemli rol oynayan Hıdır'ın yeni dizide yer alıp almayacağı Levent Özdilek'e soruldu.

Dünyanın dört bir yanından Eşref Rüya hayranlarının kendisine mesaj gönderdiğini de anlatan usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

'Şu anda yokum çünkü gençlik dönemi, ben sonrasında katıldığım için ama hiç belli olmaz tabii. Ama Eşref'e inanılmaz bir... Eşref hayranları var yani bütün dünyada. Bana da sürekli yazıyorlar, tekrar işte olsun istiyorlar ama biz de yapmaya çalışıyoruz.'