Altın Fiyatları: Altın Bugün Ne Kadar?
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Altın piyasasında hafta, Cuma günü gelen güçlü tepki alımıyla yükselişle kapandı. Gram altın günü yüzde 2,58 artışla 5.964,82 liradan tamamlayarak 6 bin liranın hemen altına yaklaştı. Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Kasım güncel altın fiyatları.
28 Kasım altın fiyatları: Gram altın 5.964 lira, çeyrek altın 10.171 lira oldu
Altın neden yükseldi?
Pazartesi altın fiyatlarını ne belirleyecek?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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