Haftanın büyük bölümünde satış baskısı altında kalan altın, Fed'in Aralık ayında faizi 25 baz puan artıracağı ve 2027 başına kadar iki ek artışa gideceği beklentisiyle ons fiyatında 3.426 dolara kadar geriledi. Bu seviye, Eylül 2025'ten bu yana görülen en düşük nokta oldu.

Cuma günü ise tablo değişti. Küresel risk iştahındaki kısmi toparlanma, doların kısa vadeli geri çekilmesi, teknoloji hisselerindeki satış baskısının hafiflemesi ve ABD'deki tatil dönemi öncesinde varlık tasfiyelerinin yavaşlaması altına nefes aldırdı. Ons, gün içinde 3.680 dolara kadar tırmandı. CME FedWatch verilerine göre Aralık'ta faiz artırımı ihtimali hâlâ yüzde 98,9 civarında fiyatlanıyor; bu nedenle analistler yükselişi şimdilik dip seviyelerden gelen tepki alımı olarak okuyor.