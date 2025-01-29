Kızılcık Şerbeti'nin Asude'si Servet Pandur'un Gerçek Hayattaki Hali
Kızılcık Şerbeti'nin Asude'si Servet Pandur'un Gerçek Hayattaki Hali
Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Diziden yakın zaman önce ayrılan Görkem'in üvey annesi olarak diziye dahil olan Asude, sevilen karakterlerden biri olmuştu. Firaz'ın annesi olan Asude'nin gerçek hayattaki hali de merak edildi. Gelin karaktere hayat veren Servet Pandur'un günlük görünümüne birlikte bakalım!
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Kızılcık Şerbeti gerçek hayattan uyarlanan hikayesiyle her ne kadar izlerken sinirleri bozsa da ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.
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Dizide ortalığı karıştıran ve tek başına dev kaoslar çıkaran Görkem, kısa süre önce kendi ve babası dahil pek çok insanın ölümüne sebep olmuştu.
Babasının biricik eşi Asude'nin dediği gibi baştan tedavi edilmeliydi zaten... Sivri dili ve kraliçe edasındaki tavırlarıyla öne çıkan Asude bu özelliğiyle çok sevildi.
Her ne kadar son bölümde Nursema'ya karşı tavırları sinir etse de, Asude'yi sevdiğimizi söyleyebiliriz.
Asude'yi canlandıran ünlü oyuncu Servet Pandur'un gerçek hayattaki halleri de bu rolünden sonra daha çok merak edildi.
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Biz de sizler için ünlü oyuncunun hayatından bazı fotoğrafları derledik ❤️
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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