Kadın Gerçekten İkiye Bölünmüyor: 5 Klasik Sihirbazlık Numarası Nasıl Yapılıyor?
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Chung Ling Soo, 23 Mart 1918 gecesi Londra'da kendi mermi yakalama numarasında vuruldu. Horace Goldin'in kutusu patent belgesinde duruyor, kılıç yutanların yaralanmalarını da 2006'da BMJ'de yayımlanan bir araştırma anlatıyor.
1. Goldin'in patentli kutusunda testere iki ayrı kişinin arasından geçiyordu.
2. Chung Ling Soo'nun tüfeğinde mermi namluda kalacaktı.
3. Kılıç yutmada hile yok, kılıç gerçekten yemek borusundan iniyor.
4. Havada yatan asistanın sırrı tavandaki tellerde ve sahnenin altındaki ağırlıkta.
5. Kaybolan süt numarasında sürahi baştan beri neredeyse boş.
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