Gerçek adı William Ellsworth Robinson olan sihirbaz, seyircinin işaretlediği iki mermiyi bir tabakla yakalıyormuş gibi yapıyordu. Eşi Olive'in soruşturmadaki ifadesine göre işaretli mermiler sahneye çift dipli bir kapla taşınıyor, Olive yolda onları kabın dibindeki iki mermiyle değiştirip avucunda saklıyordu. Tüfeklere bu ikinci mermiler doluyordu. Tetik çekilince namlunun altındaki ek çelik borudaki barut patlıyor, mermi namluda kalıyordu. Robinson da sonunda işaretli mermileri tabağa vurup seyirciye gösteriyordu. 23 Mart 1918'de Wood Green Empire'da, yıllar içinde yıpranan namluda merminin arkasına barut birikmişti. Bu birikinti ateş aldı ve mermi Robinson'ı göğsünden vurdu. Sahnede İngilizce bilmiyormuş gibi davranan sihirbazın ağzından o gece İngilizce bir cümle çıktı: 'Tanrım, bir şey oldu!' Ertesi sabah hastanede öldü.