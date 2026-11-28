Tel Aviv doğumlu sanatçı, müzik hayatına çocuk yaşta başladı. Annesinden şarkı söylemeyi öğrenen Linet, 17 yaşında Orhan Gencebay şarkılarından oluşan bir albüm yaptı ve bu albümüyle iki Altın Plak kazandı.

Türkiye'deki kariyerini 'Paylaşmak İstiyorum', 'Kalbimin Sahibi Sen' ve 'Yorum Farkı' gibi albümlerle sürdüren sanatçı, 'Hatıran Olsun' gibi şarkılarıyla dinleyicinin hafızasında yer edindi.