Linet, Zayıflama Sürecinde Neler Yaşadığını ve Nasıl Kilo Verdiğini Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Linet, yıllardır şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesinin sevgisini kazandı.
Linet, hem sağlığı hem de kendini daha iyi hissetmek için zayıfladığını söyledi.
Linet, zayıflama sürecinde doktorlarla çalıştığını ve beslenmesine dikkat ettiğini anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın