Yaranıza Tuz Basacak 12 Linet Şarkısı
Yaranıza Tuz Basacak 12 Linet Şarkısı
Acıyan yaranı daha da fazla hissetmek istiyorsan doğru içeriktesin!
Yarana tuz basacak 10 Linet şarkısı bu içerikte!
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1. Linet - İhtimal
2. LİNET - HATIRAM OLSUN - Ahmet Selçuk İlkan 40. Yıl Unutulmayan Şarkılar
3. Linet-Bulamazsın
4. Linet - Geçer
5. Linet - Yatsın Yanıma
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6. Linet - Adını Sen Koy
7. Linet - Aman Aman
8. Rubato & Linet - Hatıran Yeter
9. Linet - Kandıra Kandıra
10. Linet - Sakıncalı (Akustik Canlı Performans)
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11. Rubato & Linet - Arka Mahalle
12. Linet - İncir
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