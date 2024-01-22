Linet İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'dan Sonra Gözünü Uzaya Dikti: Yıldızlar Arası Albüm Yapmak İstiyor
Linet İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'dan Sonra Gözünü Uzaya Dikti: Yıldızlar Arası Albüm Yapmak İstiyor
Şarkılarıyla ve yorumlarıyla herkesi hayran bırakan ünlü şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam sahne almadan önce muhabirlerle tatlı bir sohbet gerçekleştirdi. Son günlerin en çok dikkat çeken gündemlerinden olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan bahseden Linet, enteresan bir açıklama yaptı.
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Küçüklüğündne beri şarkı söyleyen ve ilk albümünü henüz 10 yaşındayken yapan Linet, sesiyle herkesi etkilemeyi başarıyor.
Sahnesiyle herkesi etkileyen isimlerden biri olan Linet, geçtiğimiz gün hayranlarıyla buluşmadan hemen önce muhabirlerle tatlı bir sohbet gerçekleştirdi.
Sahneye çıktıktan sonra kendini esnaf olarak görmeye başladığını dile getiren Linet, insanların harcadığı paraların karşılığını almasını istediğini söylüyor.
Uzun yıllar boyunca mesleğini icra edebilmek ve sahne alabilmek için bu işin esnaflığını bilmek gerektiğini söyleyen Linet, "insanlara bunu borçlusunuz" diyor.
Bir süredir herkesi heyecanlandıran ve gündemden düşmeyen konu ilk Türk astronot Alper Gezeravcı da soruluyor Linet'e.
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Linet de bu konuya kayıtsız kalmıyor ve çok büyük bir başarının altına imza attığımızdan bahsediyor.
Ardından kendi sınırlarını zorlamak istediğinden ve uzaydaki ilk albümü kendisinin yapmak istediğinden bahsediyor.
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Şarkıların biz bu dünyadan alıp götürüyor zaten aşk kadın