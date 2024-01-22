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Linet İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'dan Sonra Gözünü Uzaya Dikti: Yıldızlar Arası Albüm Yapmak İstiyor

Linet İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'dan Sonra Gözünü Uzaya Dikti: Yıldızlar Arası Albüm Yapmak İstiyor

GNS
GNS - Onedio Editörü
22.01.2024 - 09:58

Şarkılarıyla ve yorumlarıyla herkesi hayran bırakan ünlü şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam sahne almadan önce muhabirlerle tatlı bir sohbet gerçekleştirdi. Son günlerin en çok dikkat çeken gündemlerinden olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan bahseden Linet, enteresan bir açıklama yaptı.

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Küçüklüğündne beri şarkı söyleyen ve ilk albümünü henüz 10 yaşındayken yapan Linet, sesiyle herkesi etkilemeyi başarıyor.

Küçüklüğündne beri şarkı söyleyen ve ilk albümünü henüz 10 yaşındayken yapan Linet, sesiyle herkesi etkilemeyi başarıyor.

İsrail'de doğup büyüyen şarkıcı kariyerini Türkiye'de sürdürüyor. Oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan Linet'in repertuarı da Türkçe, İbranice, Arapça ve İngilizce şarkılardan oluşuyor.

Sahnesiyle herkesi etkileyen isimlerden biri olan Linet, geçtiğimiz gün hayranlarıyla buluşmadan hemen önce muhabirlerle tatlı bir sohbet gerçekleştirdi.

Sahnesiyle herkesi etkileyen isimlerden biri olan Linet, geçtiğimiz gün hayranlarıyla buluşmadan hemen önce muhabirlerle tatlı bir sohbet gerçekleştirdi.

Muhabirlerin kendisine yönelttiği soruları büyük bir içtenlikle cevaplayan ünlü isim, sahnede insanlarla olan iletişimine dair önemli detayları anlattı.

Sahneye çıktıktan sonra kendini esnaf olarak görmeye başladığını dile getiren Linet, insanların harcadığı paraların karşılığını almasını istediğini söylüyor.

Sahneye çıktıktan sonra kendini esnaf olarak görmeye başladığını dile getiren Linet, insanların harcadığı paraların karşılığını almasını istediğini söylüyor.

'Ben kendimi esnaf olarak görüyorum. İnsanlar her şeyi artık eliyorlar. Bu illa sesle alakalı değil. İnsanlar bu tarz geceler için eğlenmek için ciddi bütçeler harcıyorlar. Bunun karşılığını en güzel şekilde vermek istiyorum.'

Uzun yıllar boyunca mesleğini icra edebilmek ve sahne alabilmek için bu işin esnaflığını bilmek gerektiğini söyleyen Linet, "insanlara bunu borçlusunuz" diyor.

Uzun yıllar boyunca mesleğini icra edebilmek ve sahne alabilmek için bu işin esnaflığını bilmek gerektiğini söyleyen Linet, "insanlara bunu borçlusunuz" diyor.

'O yüzden bu işin esnaflığını bilmek gerekiyor. Siz de bir karşılık vermek zorundasınız. O insanlara çünkü bunu borçlusunuz.'

Bir süredir herkesi heyecanlandıran ve gündemden düşmeyen konu ilk Türk astronot Alper Gezeravcı da soruluyor Linet'e.

Bir süredir herkesi heyecanlandıran ve gündemden düşmeyen konu ilk Türk astronot Alper Gezeravcı da soruluyor Linet'e.

Uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak olan isimlerden biri olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın ilk sözleri 'İstikbal göklerdedir' olmuştu ve herkesin tüylerini diken diken etmişti hatırlarsanız.

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Linet de bu konuya kayıtsız kalmıyor ve çok büyük bir başarının altına imza attığımızdan bahsediyor.

Linet de bu konuya kayıtsız kalmıyor ve çok büyük bir başarının altına imza attığımızdan bahsediyor.

'Ülke olarak sınırlarımızı zorluyoruz. Bu mükemmel bir şey bence. İlk astronotumuzu uzaya gönderdik. '

Ardından kendi sınırlarını zorlamak istediğinden ve uzaydaki ilk albümü kendisinin yapmak istediğinden bahsediyor.

Ardından kendi sınırlarını zorlamak istediğinden ve uzaydaki ilk albümü kendisinin yapmak istediğinden bahsediyor.

'İlk albümü de ben yapacağım uzayda. Türkiye’mize bir gurur uzaya çıkmak tabi.'

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Şarkıların biz bu dünyadan alıp götürüyor zaten aşk kadın