Yıldız Tilbe'nin Pembe Panter'den Hallice Sahne Kombinini Görenler Gülşen'e Benzetti
Yıldız Tilbe'nin Pembe Panter'den Hallice Sahne Kombinini Görenler Gülşen'e Benzetti
Farklı tarzıyla her seferinde sahnede dinleyicilerini şaşırtan Yıldız Tilbe bu sefer de pembe kombiniyle dikkatleri üstüne çekti. Barbie'den tutun da Gülşen'e bile benzetilen Tilbe'nin giyimi sosyal medyada bir hayli konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şarkılarıyla yıllardır bizi yerlerde sürükleyen, sesiyle içimizi yakan bir isim var ki o da Yıldız Tilbe.
Yıldız Tilbe'nin sahne şovlarını bilmeyeniniz yoktur. Kendisinin ne yapacağı belli olmuyor elbette.
Müzik kariyerindeki başarısı bir yana dursun, bu denli sevilmesinin sebeplerinden bir tanesi de oldukça içten ve samimi olması.
Fakat geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Tilbe'nin muhabirlere olan çıkışı görenleri epey şaşırtmıştı.
Dün akşam sahne alan ve dinleyicileri ile buluşan Yıldız Tilbe, baştan ayağa pembe giyinmeyi tercih etmiş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peruğunu da kombinine uygun bir pembeyle tamamlamayı uygun görmüş.
Bu kombini görenler Yıldız Tilbe'yi yine sahnesiyle adından sıkça söz ettiren Gülşen'e benzetti. 😂
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda