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Yıldız Tilbe'nin Pembe Panter'den Hallice Sahne Kombinini Görenler Gülşen'e Benzetti

Yıldız Tilbe'nin Pembe Panter'den Hallice Sahne Kombinini Görenler Gülşen'e Benzetti

Yıldız Tilbe
GNS
GNS - Onedio Editörü
22.01.2024 - 09:10

Farklı tarzıyla her seferinde sahnede dinleyicilerini şaşırtan Yıldız Tilbe bu sefer de pembe kombiniyle dikkatleri üstüne çekti. Barbie'den tutun da Gülşen'e bile benzetilen Tilbe'nin giyimi sosyal medyada bir hayli konuşuldu.

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Şarkılarıyla yıllardır bizi yerlerde sürükleyen, sesiyle içimizi yakan bir isim var ki o da Yıldız Tilbe.

Şarkılarıyla yıllardır bizi yerlerde sürükleyen, sesiyle içimizi yakan bir isim var ki o da Yıldız Tilbe.

Sayısız şarkısıyla gönüllere taht kuran, yıllardır en sevilen isimlerden biri olan ve sesiyle dinleyenlerinin yüreğine dokunan sanatçı yaptığı her hareket ile gündem oluyor.

Yıldız Tilbe'nin sahne şovlarını bilmeyeniniz yoktur. Kendisinin ne yapacağı belli olmuyor elbette.

Yıldız Tilbe'nin sahne şovlarını bilmeyeniniz yoktur. Kendisinin ne yapacağı belli olmuyor elbette.

Yıllardır ikonikleşmiş, herkesin taklit ettiği Yıldız Tilbe dansının yanı sıra kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle davranan ünlü şarkıcı 'daha fazla şaşırmayız' dediğimiz halde bizi şaşırtmaya devam ediyor.

Müzik kariyerindeki başarısı bir yana dursun, bu denli sevilmesinin sebeplerinden bir tanesi de oldukça içten ve samimi olması.

Müzik kariyerindeki başarısı bir yana dursun, bu denli sevilmesinin sebeplerinden bir tanesi de oldukça içten ve samimi olması.

Sosyal medya kullanımına alışana kadar Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar herkesi kahkahalara boğmuştu. Magazin muhabirleriyle de arası oldukça iyi Yıldız Tilbe'nin. İçinden ne geliyorsa olduğu gibi söylemekten hiç çekinmiyor.

Fakat geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Tilbe'nin muhabirlere olan çıkışı görenleri epey şaşırtmıştı.

Fakat geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Tilbe'nin muhabirlere olan çıkışı görenleri epey şaşırtmıştı.

Sürekli olarak aynı soruların sorulmasından hoşlanmayan Tilbe, sinirlenerek muhabirlere sert çıkışmıştı.

Burada bahsetmiştik:

Dün akşam sahne alan ve dinleyicileri ile buluşan Yıldız Tilbe, baştan ayağa pembe giyinmeyi tercih etmiş!

Dün akşam sahne alan ve dinleyicileri ile buluşan Yıldız Tilbe, baştan ayağa pembe giyinmeyi tercih etmiş!

Pembe bir bluz ve yine aynı tonda payetli bir pantolon tercih etmiş ünlü şarkıcı.

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Peruğunu da kombinine uygun bir pembeyle tamamlamayı uygun görmüş.

Peruğunu da kombinine uygun bir pembeyle tamamlamayı uygun görmüş.

Altına da oldukça yüksek dolgu topuk gold rengi bir ayakkabı tercih etmiş.

Bu kombini görenler Yıldız Tilbe'yi yine sahnesiyle adından sıkça söz ettiren Gülşen'e benzetti. 😂

Bu kombini görenler Yıldız Tilbe'yi yine sahnesiyle adından sıkça söz ettiren Gülşen'e benzetti. 😂

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Sizce yakışmış mı pembe?

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