"Sokak Ağzıyla...": Reynmen'in Kız Arkadaşının Fotoğrafına Yazdığı Yorum Kulakları Tırmaladı!

Ünlü fenomen ve şarkıcı Reynmen, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'ın Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafa yorum yazdı. Yazdığı yorum 'İşte doğallık' diye övülüyordu ki bazı kullanıcılar tepki gösterdi: 'Resmen sokak ağzı!'