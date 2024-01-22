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"Sokak Ağzıyla...": Reynmen'in Kız Arkadaşının Fotoğrafına Yazdığı Yorum Kulakları Tırmaladı!

"Sokak Ağzıyla...": Reynmen'in Kız Arkadaşının Fotoğrafına Yazdığı Yorum Kulakları Tırmaladı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 08:42

Ünlü fenomen ve şarkıcı Reynmen, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'ın Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafa yorum yazdı. Yazdığı yorum 'İşte doğallık' diye övülüyordu ki bazı kullanıcılar tepki gösterdi: 'Resmen sokak ağzı!'

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Ünlü fenomen ve popüler şarkıcı Reynmen, sık sık gündeme gelen tepkileri ve göndermeleri ile tanınan bir isim. Aşk hayatı da bu olaylardan payını alıyor.

Ünlü fenomen ve popüler şarkıcı Reynmen, sık sık gündeme gelen tepkileri ve göndermeleri ile tanınan bir isim. Aşk hayatı da bu olaylardan payını alıyor.

Sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile Reynmen'i bir arada görmek ve mutlu giden ilişkilerini takip etmek hayranlarını oldukça memnun ediyor.

Sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile Reynmen'i bir arada görmek ve mutlu giden ilişkilerini takip etmek hayranlarını oldukça memnun ediyor.

Ancak, Reynmen'in son zamanlarda sevgilisine yaptığı bir yorum, sosyal medyada geniş çaplı bir tepki topladı.

Ancak, Reynmen'in son zamanlarda sevgilisine yaptığı bir yorum, sosyal medyada geniş çaplı bir tepki topladı.

Instagram'da Eylül ayında sevgilisi Kurtaran'ın bir fotoğrafını paylaşan Reynmen'in "Sevdiğim karı" şeklindeki yorumu, dikkatleri üzerine çekti.

Instagram'da Eylül ayında sevgilisi Kurtaran'ın bir fotoğrafını paylaşan Reynmen'in "Sevdiğim karı" şeklindeki yorumu, dikkatleri üzerine çekti.

Bu durum, Twitter (X)'da "İşte doğallık" başlığı altında paylaşıldı ve kullanıcılar tarafından "Resmen sokak ağzı", "Bana söylense ayrılırım" gibi yorumlarla eleştirildi.

Bu durum, Twitter (X)'da "İşte doğallık" başlığı altında paylaşıldı ve kullanıcılar tarafından "Resmen sokak ağzı", "Bana söylense ayrılırım" gibi yorumlarla eleştirildi.
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Sosyal medyada büyük bir tartışma başlatan bu paylaşım ve gelen eleştirileri sizlerle paylaşıyoruz.

Sosyal medyada büyük bir tartışma başlatan bu paylaşım ve gelen eleştirileri sizlerle paylaşıyoruz.

İşte Reynmen'in o yorumu👇🏻

İşte Reynmen'in o yorumu👇🏻

Bakalım, siz neler düşünüyorsunuz?

Bakalım, siz neler düşünüyorsunuz?

"Sokak ağzı resmen!"

"Sokak ağzı resmen!"
twitter.com

"Ben olsam ayrılırım."

"Ben olsam ayrılırım."
twitter.com
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"Doğal evet ama aşırı doğal!"

"Doğal evet ama aşırı doğal!"
twitter.com

"Bu kadar da doğal olmayın beyler!"

"Bu kadar da doğal olmayın beyler!"
twitter.com

"Özenilecek ne var bunda?"

"Özenilecek ne var bunda?"
twitter.com

"3 erkekten biri böyle hitap ediyor zaten!"

"3 erkekten biri böyle hitap ediyor zaten!"
twitter.com

Yorum sizlerin...

Yorum sizlerin...
twitter.com

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