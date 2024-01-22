"Sokak Ağzıyla...": Reynmen'in Kız Arkadaşının Fotoğrafına Yazdığı Yorum Kulakları Tırmaladı!
"Sokak Ağzıyla...": Reynmen'in Kız Arkadaşının Fotoğrafına Yazdığı Yorum Kulakları Tırmaladı!
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Ünlü fenomen ve popüler şarkıcı Reynmen, sık sık gündeme gelen tepkileri ve göndermeleri ile tanınan bir isim. Aşk hayatı da bu olaylardan payını alıyor.
Sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile Reynmen'i bir arada görmek ve mutlu giden ilişkilerini takip etmek hayranlarını oldukça memnun ediyor.
Ancak, Reynmen'in son zamanlarda sevgilisine yaptığı bir yorum, sosyal medyada geniş çaplı bir tepki topladı.
Instagram'da Eylül ayında sevgilisi Kurtaran'ın bir fotoğrafını paylaşan Reynmen'in "Sevdiğim karı" şeklindeki yorumu, dikkatleri üzerine çekti.
Bu durum, Twitter (X)'da "İşte doğallık" başlığı altında paylaşıldı ve kullanıcılar tarafından "Resmen sokak ağzı", "Bana söylense ayrılırım" gibi yorumlarla eleştirildi.
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Sosyal medyada büyük bir tartışma başlatan bu paylaşım ve gelen eleştirileri sizlerle paylaşıyoruz.
İşte Reynmen'in o yorumu👇🏻
Bakalım, siz neler düşünüyorsunuz?
"Sokak ağzı resmen!"
"Ben olsam ayrılırım."
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"Doğal evet ama aşırı doğal!"
"Bu kadar da doğal olmayın beyler!"
"Özenilecek ne var bunda?"
"3 erkekten biri böyle hitap ediyor zaten!"
Yorum sizlerin...
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