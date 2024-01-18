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Yıldız Tilbe Hep Aynı Soruları Soran Muhabirlere Papatya Tarlasının Bile Fayda Etmeyeceği Bir Sinirle Çıkıştı

Yıldız Tilbe Hep Aynı Soruları Soran Muhabirlere Papatya Tarlasının Bile Fayda Etmeyeceği Bir Sinirle Çıkıştı

Yıldız Tilbe
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 20:44

Snob Magazin'in haberine göre Nişantaşı'nda görüntülenen Yıldız Tilbe, kendisine hep aynı soruları soran muhabirlere sert çıkıştı.

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Sahne şovları ve şarkıları ile yıllardır gözümüzü gönlümüzü ve de kulağımızı açan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Sahne şovları ve şarkıları ile yıllardır gözümüzü gönlümüzü ve de kulağımızı açan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Şarkılarının yanı sıra onu çok sevmemizin bir başka nedeni ise samimi açıklamaları ve kalbinden geçenin ağzından bir anda çıkıvermesi.

Şarkılarının yanı sıra onu çok sevmemizin bir başka nedeni ise samimi açıklamaları ve kalbinden geçenin ağzından bir anda çıkıvermesi.

Tabii bir de deli dolu tavırları, samimi açıklamaları...

Tabii bir de deli dolu tavırları, samimi açıklamaları...

Her hareketi sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Her hareketi sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Snob Magazin'in haberine göre Nişantaşı'nda görüntülenen Yıldız Tilbe muhabirlere sert çıkıştı.

Snob Magazin'in haberine göre Nişantaşı'nda görüntülenen Yıldız Tilbe muhabirlere sert çıkıştı.
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Kendisine hep aynı soruların sorulmasından rahatsız olan ünlü şarkıcının sinirli tavırları dikkat çekti.

Kendisine hep aynı soruların sorulmasından rahatsız olan ünlü şarkıcının sinirli tavırları dikkat çekti.

Yıldız Tilbe, "Hep aynı soruları soruyorsunuz. Yeter. Bıktım sizden!" cümleleriyle muhabirlere tepki verdi.

Yıldız Tilbe, "Hep aynı soruları soruyorsunuz. Yeter. Bıktım sizden!" cümleleriyle muhabirlere tepki verdi.

İşte Yıldız Tilbe'nin muhabirlere çıkıştığı anlar 👇🏼

Yıldız Tilbe'nin gergin tavırlarına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.

Yıldız Tilbe'nin gergin tavırlarına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.

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twitter.com
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Siz Yıldız Tilbe'nin tavrı için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Yıldız Tilbe'nin tavrı için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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