Yıldız Tilbe Hep Aynı Soruları Soran Muhabirlere Papatya Tarlasının Bile Fayda Etmeyeceği Bir Sinirle Çıkıştı
Yıldız Tilbe Hep Aynı Soruları Soran Muhabirlere Papatya Tarlasının Bile Fayda Etmeyeceği Bir Sinirle Çıkıştı
Snob Magazin'in haberine göre Nişantaşı'nda görüntülenen Yıldız Tilbe, kendisine hep aynı soruları soran muhabirlere sert çıkıştı.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sahne şovları ve şarkıları ile yıllardır gözümüzü gönlümüzü ve de kulağımızı açan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
Şarkılarının yanı sıra onu çok sevmemizin bir başka nedeni ise samimi açıklamaları ve kalbinden geçenin ağzından bir anda çıkıvermesi.
Tabii bir de deli dolu tavırları, samimi açıklamaları...
Her hareketi sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Snob Magazin'in haberine göre Nişantaşı'nda görüntülenen Yıldız Tilbe muhabirlere sert çıkıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kendisine hep aynı soruların sorulmasından rahatsız olan ünlü şarkıcının sinirli tavırları dikkat çekti.
Yıldız Tilbe, "Hep aynı soruları soruyorsunuz. Yeter. Bıktım sizden!" cümleleriyle muhabirlere tepki verdi.
İşte Yıldız Tilbe'nin muhabirlere çıkıştığı anlar 👇🏼
Yıldız Tilbe'nin gergin tavırlarına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
👇🏼
👇🏼
Siz Yıldız Tilbe'nin tavrı için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Kızdırmayın ablamı kızdırırsanız seyhan hepinize örnek olsun….