Yakın Arkadaşı Açıkladı: Dilan Polat’ın Merakla Beklenen Mahkeme Tarihi Belli Oldu

Lüks yaşamıyla görenlerin dudağını uçuklatan Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalardan tutuklanmıştı. Dilan Polat'ın arkadaşı 4 Kasım'dan bu yana cezaevinde olan ikiliden haber getirdi. Sevim Alan, Polat ailesinin mahkeme tarihini paylaştı!