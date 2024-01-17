Cezaevindeki Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun Yazdığı Yeni Mektuplar "Yok Artık Hala mı?" Dedirtti

'Suçsuz yere yazmak zor olan... Aylardır sorguladığım tek şey neden burada olduğum... Aleyhime bir tane bile suç unsuru olmamasına rağmen, haksız bir şekilde tutukluyum. Asla Allah'ın adaletine ve Türk mahkemelerine olan inancımı yitirmeyeceğim.'