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Cezaevindeki Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun Yazdığı Yeni Mektuplar "Yok Artık Hala mı?" Dedirtti

Cezaevindeki Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun Yazdığı Yeni Mektuplar "Yok Artık Hala mı?" Dedirtti

Dilan Polat Engin Polat
GNS
GNS - Onedio Editörü
17.01.2024 - 23:49

Cezaevindeki Dilan Polat son günlerde yine gündemde oldukça sık konuşulan isimlerden bir tanesi. Davanın savcısının değişmesiyle tekrar gündeme gelen Polat, bu sefer de yeni mektup iddiasıyla dikkat çekti. Magazin Gündemi Instagram hesabının iddialarına göre ablası Sıla Doğu ile birlikte yeni mektupları ortaya çıkan Dilan Polat'ın yazdıkları 'Yok artık!' dedirtti.

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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hikayesini tüm Türkiye biliyor artık.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hikayesini tüm Türkiye biliyor artık.

Lüks hayatlarıyla dikkat çeken çift kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan araştırılmaya başlanmıştı. Açılan soruşturmanın ardından işin içine MASAK girmiş ve çift tutuklanmıştı.

Dilan Polat tutuklanmadan hemen önce ablası Sıla Doğu'nun canlı yayında söyledikleri yüzünden gözaltına alınması bir hayli ses getirdi.

Dilan Polat tutuklanmadan hemen önce ablası Sıla Doğu'nun canlı yayında söyledikleri yüzünden gözaltına alınması bir hayli ses getirdi.

Kelepçeli bir şekilde gözaltına alınan Sıla Doğu, emniyette yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Sıla Doğu'nun yaşadığı olayın ardından Dilan Polat gözyaşlarına boğulmuş ve sosyal medyada şaşırtan paylaşımlarda bulunmuştu.

Kasım ayının ilk gününde Polat davası altında gözaltına alınan isimlerden bir tanesi de Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu olmuştu.

Kasım ayının ilk gününde Polat davası altında gözaltına alınan isimlerden bir tanesi de Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu olmuştu.

4 günlük gözaltı sürecinin ardından abla kardeş cezaevine sevk edilmişlerdi. İddialara göre cezaevine sevk edildikleri sırada Sıla Doğu kardeşine sinirlenmiş ve 'Senin görgüsüz ve aşırı hareketlerinden dolayı buradayız.' diyerek isyan etmişti.

Cezaevine girmelerinin ardından ortama bir türlü alışamayan Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun psikolojilerinin iyi olmadığı iddia ediliyordu.

Cezaevine girmelerinin ardından ortama bir türlü alışamayan Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun psikolojilerinin iyi olmadığı iddia ediliyordu.

Söylentilere göre Dilan Polat yemeden içmeden kesilmişti. Sıla Doğu ise psikiyatri servisine başvurarak yeşil reçeteli ağır antidepresanlar istemişti.

Hatta Dilan Polat'ın bir mektubunu, Engin Polat'ın ablası sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Hatta Dilan Polat'ın bir mektubunu, Engin Polat'ın ablası sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Dilan Polat'ın 'Çok özledim. Çok sıkıldık, dayanamıyorum.' gibi ifadeler kullandığı görülmüştü.

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Magazin Gündemi isimli Instagram hesabının iddialarına göre Sıla Doğu ve Dilan Polat'tan yeni mektup geldi.

Magazin Gündemi isimli Instagram hesabının iddialarına göre Sıla Doğu ve Dilan Polat'tan yeni mektup geldi.

Son günlerde Dilan Polat'ın yakında çıkacağına ilişkin iddialar ve düşünceler sosyal medyada dolanırken, Sıla Doğu ve Dilan Polat'a ait olduğu iddia edilen bir defter yazısı ortaya çıktı.

Sıla Doğu'nun "Suçsuz yere yazmak zor. Aylardır sorguladığım tek şey neden burada olduğum..." ifadelerine yer verdiği görüldü.

Sıla Doğu'nun "Suçsuz yere yazmak zor. Aylardır sorguladığım tek şey neden burada olduğum..." ifadelerine yer verdiği görüldü.

Dilan Polat ise 'Ailem, çocuklarım!! İçim yanıyor, evlatlarım...' yazmıştı.

Sıla Doğu'ya ait olduğu iddia edilen mektupta "neden" diye sorguladığını görenler "yok artık" tepkilerini verdi.

Sıla Doğu'ya ait olduğu iddia edilen mektupta "neden" diye sorguladığını görenler "yok artık" tepkilerini verdi.

'Suçsuz yere yazmak zor olan... Aylardır sorguladığım tek şey neden burada olduğum... Aleyhime bir tane bile suç unsuru olmamasına rağmen, haksız bir şekilde tutukluyum. Asla Allah'ın adaletine ve Türk mahkemelerine olan inancımı yitirmeyeceğim.'

Dilan Polat'ın ise yalnızca ailesinden ve çocuklarından bahsettiği görülüyor.

Dilan Polat'ın ise yalnızca ailesinden ve çocuklarından bahsettiği görülüyor.

'Ailem... Çocuklarım!! İçim yanıyor, evlatlarım... Dua... İçim ciğerim yanıyor, sızlıyor.'

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