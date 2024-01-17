Cezaevindeki Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun Yazdığı Yeni Mektuplar "Yok Artık Hala mı?" Dedirtti
Cezaevindeki Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun Yazdığı Yeni Mektuplar "Yok Artık Hala mı?" Dedirtti
Cezaevindeki Dilan Polat son günlerde yine gündemde oldukça sık konuşulan isimlerden bir tanesi. Davanın savcısının değişmesiyle tekrar gündeme gelen Polat, bu sefer de yeni mektup iddiasıyla dikkat çekti. Magazin Gündemi Instagram hesabının iddialarına göre ablası Sıla Doğu ile birlikte yeni mektupları ortaya çıkan Dilan Polat'ın yazdıkları 'Yok artık!' dedirtti.
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hikayesini tüm Türkiye biliyor artık.
Dilan Polat tutuklanmadan hemen önce ablası Sıla Doğu'nun canlı yayında söyledikleri yüzünden gözaltına alınması bir hayli ses getirdi.
Kasım ayının ilk gününde Polat davası altında gözaltına alınan isimlerden bir tanesi de Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu olmuştu.
Cezaevine girmelerinin ardından ortama bir türlü alışamayan Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun psikolojilerinin iyi olmadığı iddia ediliyordu.
Hatta Dilan Polat'ın bir mektubunu, Engin Polat'ın ablası sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
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Magazin Gündemi isimli Instagram hesabının iddialarına göre Sıla Doğu ve Dilan Polat'tan yeni mektup geldi.
Sıla Doğu'nun "Suçsuz yere yazmak zor. Aylardır sorguladığım tek şey neden burada olduğum..." ifadelerine yer verdiği görüldü.
Sıla Doğu'ya ait olduğu iddia edilen mektupta "neden" diye sorguladığını görenler "yok artık" tepkilerini verdi.
Dilan Polat'ın ise yalnızca ailesinden ve çocuklarından bahsettiği görülüyor.
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