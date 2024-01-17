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Azra Akın, Tuba Ünsal ve Seçkin Piriler Üçlüsünün Aynı Yarışmadan Tanındığına İnanamayacaksınız

Azra Akın, Tuba Ünsal ve Seçkin Piriler Üçlüsünün Aynı Yarışmadan Tanındığına İnanamayacaksınız

GNS
GNS - Onedio Editörü
17.01.2024 - 22:39

Günümüzde herkesin tanıdığı, fakat birbirleriyle alakası olmayan pek çok ünlünün zamanında aynı yollardan geçtiğini biliyoruz. Özellikle modellikten oyunculuğa geçiş yapan isimlerde bu durumu çok sık görüyoruz. İşte aynı yarışmadan çıktıklarına hayret edeceğiniz Azra Akın, Tuba Ünsal ve Seçkin Piriler'in gençlikleri...

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Türkiye'de yıllardır süren güzellik yarışmaları şimdilerde ekran önünde olan pek çok ismi bize kazandırdı bildiğiniz gibi.

Türkiye'de yıllardır süren güzellik yarışmaları şimdilerde ekran önünde olan pek çok ismi bize kazandırdı bildiğiniz gibi.

Ne yarışmalar geldi, ne yarışmalar geçti bu ekranlardan. Yıllardır hala süreni ise Miss Turkey elbette, bu başka bir konu ama. Biliyorsunuz güzellik yarışmalarında birinci, ikinci ve hatta üçüncü olan isimleri erkek-kadın fark etmeksizin ekranlarda görmeye alışkınız.

Ekranlarımızda olan ve hayranlıkla izlediğimiz genç oyuncularımız arasından da bu şekilde oyunculuk sektörüne adım atan çok isim var anlayacağınız.

Ekranlarımızda olan ve hayranlıkla izlediğimiz genç oyuncularımız arasından da bu şekilde oyunculuk sektörüne adım atan çok isim var anlayacağınız.

Çağatay Ulusoy, Dilan Çiçek Deniz ve Aybüke Pusat da bu isimlere örnek. Hatta yakın dönem örnekleri diyebiliriz. Her ne kadar yıllardır ekranda yer alsalar da, güzellik yarışmasından çıkarak ünlü olan ilk isimler değiller.

1998 yılında Türkiye'de gerçekleşen Elite Model Look Turkey '98 yarışmasını belki aranızda hatırlayanlar vardır.

1998 yılında Türkiye'de gerçekleşen Elite Model Look Turkey '98 yarışmasını belki aranızda hatırlayanlar vardır.

Şimdilerin pek çok ünlü ismini ilk kez gördüğümüz yarışma diyebiliriz belki de. Finali Lütfi Kırdar Kongre Merkezi ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşmişti hatta.

Uluslararası çapta kadın modellerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen bu prestijli yarışma bir dönemler Türkiye'de de düzenleniyordu.

Uluslararası çapta kadın modellerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen bu prestijli yarışma bir dönemler Türkiye'de de düzenleniyordu.

90'lı yılların sonunda dikkat çeken bu tarz yarışmalar, sosyal medyanın da olmamasını göz önünde bulundurursak dönemin influencerlarını ortaya çıkartıyordu diyebiliriz.

Bahsini geçirdiğimiz Elite Model Look Turkey 98' ayağında aslında şimdilerde çok yakından tanıdığımız isimler yer alıyor. Bunlardan bir tanesi fotoğrafta gördüğünüz Tuba Ünsal.

Bahsini geçirdiğimiz Elite Model Look Turkey 98' ayağında aslında şimdilerde çok yakından tanıdığımız isimler yer alıyor. Bunlardan bir tanesi fotoğrafta gördüğünüz Tuba Ünsal.

Yarışma sırasında henüz 16 yaşında olan Tuba Ünsal sahneye çıkıp kendini tanıtıyor ve herkes tarafından alkışlanıyor.

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Tuba Ünsal'dan sonra gördüğümüz bir diğer isim ise Seçkin Piriler.

Tuba Ünsal'dan sonra gördüğümüz bir diğer isim ise Seçkin Piriler.

Pembe elbisesiyle sahneye çıkan 9 numaralı Seçkin Piriler ise henüz 17 yaşında.

Bitti mi sandınız, bitmedi! Azra Akın'ın da ilk sahneye çıktığı program burası. Daha 16 yaşında kendisi.

Bitti mi sandınız, bitmedi! Azra Akın'ın da ilk sahneye çıktığı program burası. Daha 16 yaşında kendisi.

Hollanda'da doğup büyüyen Akın, Türkçe'yi henüz akıcı konuşamıyor bile program sırasında. Tatlı aksanını duymanız mümkün.

Her ne kadar aynı yarışmadan ünlü oldukları hatırlanmasa da o yıl yarışmanın birincisi Azra Akın oluyor.

Her ne kadar aynı yarışmadan ünlü oldukları hatırlanmasa da o yıl yarışmanın birincisi Azra Akın oluyor.

Elite 98' Azra Akın olurken, onunla birlikte Seçkin Piriler ve Burcu Çağrı da Elite kraliçeleri olarak seçiliyor.

Tabii yarışmadan sonra oyunculuk kariyerine adım atan isimlerden biri Tuba Ünsal oluyor.

Tabii yarışmadan sonra oyunculuk kariyerine adım atan isimlerden biri Tuba Ünsal oluyor.

1998 yılına kadar yardımcı oyuncu olarak iki dizide rol alan Ünsal, bir süre sonra başrol olarak teklif almaya başlıyor. Tabii bu süreçte mankenlik de yapıyor.

İkinci olan Seçkin Piriler ise mankenlik yapmaya devam ediyor kariyerinde.

İkinci olan Seçkin Piriler ise mankenlik yapmaya devam ediyor kariyerinde.

Pek çok ünlü markanın modeli oluyor aynı zamanda. 2005 yılında mankenliğin yanı sıra oyunculuk da yapmaya başlıyor. Son olarak 2023 yılında Survivor'da izledik kendisini fakat yarışmadan çekilerek ayrıldı.

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Azra Akın ise modellik kariyerini ilerleterek 2002'de Miss World Dünya Güzeli seçildi bildiğiniz gibi.

Azra Akın ise modellik kariyerini ilerleterek 2002'de Miss World Dünya Güzeli seçildi bildiğiniz gibi.

Yine diğer isimler gibi kariyerine pek çok film ve dizi sığdırdı. Oyunculuk yapan Akın şimdilerde iki çocuğu ekrandan uzak sakin bir hayat geçirmeyi tercih ediyor.

Bazen geçmişe gidince şaşkına döndüğümüz şeylerle karşılaşıyoruz ya da yeniden hatırlıyoruz anlayacağınız!

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