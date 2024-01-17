Azra Akın, Tuba Ünsal ve Seçkin Piriler Üçlüsünün Aynı Yarışmadan Tanındığına İnanamayacaksınız

Ne yarışmalar geldi, ne yarışmalar geçti bu ekranlardan. Yıllardır hala süreni ise Miss Turkey elbette, bu başka bir konu ama. Biliyorsunuz güzellik yarışmalarında birinci, ikinci ve hatta üçüncü olan isimleri erkek-kadın fark etmeksizin ekranlarda görmeye alışkınız.