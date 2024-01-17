Azra Akın, Tuba Ünsal ve Seçkin Piriler Üçlüsünün Aynı Yarışmadan Tanındığına İnanamayacaksınız
Azra Akın, Tuba Ünsal ve Seçkin Piriler Üçlüsünün Aynı Yarışmadan Tanındığına İnanamayacaksınız
Günümüzde herkesin tanıdığı, fakat birbirleriyle alakası olmayan pek çok ünlünün zamanında aynı yollardan geçtiğini biliyoruz. Özellikle modellikten oyunculuğa geçiş yapan isimlerde bu durumu çok sık görüyoruz. İşte aynı yarışmadan çıktıklarına hayret edeceğiniz Azra Akın, Tuba Ünsal ve Seçkin Piriler'in gençlikleri...
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Türkiye'de yıllardır süren güzellik yarışmaları şimdilerde ekran önünde olan pek çok ismi bize kazandırdı bildiğiniz gibi.
Ekranlarımızda olan ve hayranlıkla izlediğimiz genç oyuncularımız arasından da bu şekilde oyunculuk sektörüne adım atan çok isim var anlayacağınız.
1998 yılında Türkiye'de gerçekleşen Elite Model Look Turkey '98 yarışmasını belki aranızda hatırlayanlar vardır.
Uluslararası çapta kadın modellerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen bu prestijli yarışma bir dönemler Türkiye'de de düzenleniyordu.
Bahsini geçirdiğimiz Elite Model Look Turkey 98' ayağında aslında şimdilerde çok yakından tanıdığımız isimler yer alıyor. Bunlardan bir tanesi fotoğrafta gördüğünüz Tuba Ünsal.
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Tuba Ünsal'dan sonra gördüğümüz bir diğer isim ise Seçkin Piriler.
Bitti mi sandınız, bitmedi! Azra Akın'ın da ilk sahneye çıktığı program burası. Daha 16 yaşında kendisi.
Her ne kadar aynı yarışmadan ünlü oldukları hatırlanmasa da o yıl yarışmanın birincisi Azra Akın oluyor.
Tabii yarışmadan sonra oyunculuk kariyerine adım atan isimlerden biri Tuba Ünsal oluyor.
İkinci olan Seçkin Piriler ise mankenlik yapmaya devam ediyor kariyerinde.
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Azra Akın ise modellik kariyerini ilerleterek 2002'de Miss World Dünya Güzeli seçildi bildiğiniz gibi.
Bazen geçmişe gidince şaşkına döndüğümüz şeylerle karşılaşıyoruz ya da yeniden hatırlıyoruz anlayacağınız!
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